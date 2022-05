Genoa: Blessin merita la conferma, ma è l’uomo giusto per la Serie B?

Giorni di decisioni in casa Genoa. La retrocessione in Serie B impone di lavorare subito per provare a riconquistare la massima serie al termine della prossima stagione. La prima cosa da decidere è la guida tecnica: avanti con Alexander Blessin?

Il presidente Zangrillo, a margine della partita contro il Napoli, non si è sbilanciato sull’allenatore. Le domande che ci si pone in società e nell’ambiente sono due. Blessin merita la riconferma? È l’uomo giusto per tentare la rapida scalata?

La risposta al primo interrogativo è forse scontata. Blessin merita la riconferma perché ha preso una squadra alla deriva, umiliata a Firenze sotto una pioggia di sei goal, e l’ha riportata in carreggiata nel giro di poche settimane. Ha tenuto una media punti di 1 a gara, che sarebbe valsa 38 punti nell’arco dell’intera stagione, e ha dato un’identità e uno spirito alla squadra. Si è giocato la salvezza fino alla penultima giornata. Chi a febbraio avrebbe sperato in un simile cambio di passo? Avrebbe potuto far di più con questa rosa priva di un bomber di razza?

Per rispondere invece al secondo quesito, invece, ci vorrebbe la sfera di cristallo. Si possono comunque fare alcune considerazioni.

La prima riguarda le caratteristiche del campionato. La Serie B è un torneo dove non c’è troppo spazio per vezzi di bel gioco né si ha molto margine di errore. Tante sono le squadre ambiziose e ogni gara è una battaglia. In questo senso, il calcio tutto pressing e verticale di Blessin sembra sposarsi bene con la serie cadetta. Il Genoa pare dunque già avere la mentalità operaia necessaria per lottare su ogni pallone e in partite “sporche”.

Obiezione. Il Genoa di quest’anno si è esaltato nelle gare di sofferenza. Ha pareggiato con Atalanta, Roma, Inter e vinto contro la Juventus. Il Grifone così come è strutturato non ha nelle corde il fare la partita e predilige gare di rimessa. L’anno prossimo, però, saranno poche le squadre che affronteranno il Genoa a viso aperto. Blessin riuscirebbe a trovare un’alternativa più di manovra al suo credo?

È scontato dire che al Genoa manca una coppia goal in grado di capitalizzare quanto prodotto. La solidità difensiva è stata trovata e anche in mediana l’assetto attuale sembra adatto per la B. Badelj e Sturaro sanno fare legna e davanti a loro Amiri e Gudmundsson sono in grado di dare fantasia e qualità. Ekuban e Yeboah vanno bene come rincalzi.

In generale, la squadra degli ultimi mesi confermata in blocco potrebbe fare molto bene l’anno prossimo purché sia corredata da un cannoniere. Quello che a posteriori è mancato quest’anno per salvarsi.