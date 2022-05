Genoa, 777 Partners pianifica “l’impronta” per la prossima stagione: nuovo sponsor tecnico e non solo

Genova. Il nome sta rimbalzando soprattutto nelle ultime ore: Castore dovrebbe essere il prossimo sponsor tecnico del Genoa. I rumor sono sempre più insistenti e fonti vicine alla Società lasciano intendere che l’accordo sia praticamente fatto con la squadra di proprietà di 777 Partners.

Lo scorso gennaio SportBusiness aveva svelato che il brand di abbigliamento inglese − fondato nel 2016 da due fratelli, Tom e Phil Behaon, con un passato da atleti − nel 2022-2023 avrebbe vestito team in ognuno dei quattro tra i maggiori campionati europei: Serie A, Liga spagnola, Premier League e Bundesliga. Tra gli investitori-utilizzatori anche il tennista Andy Murray.

Castore è già presente in Premier con Wolverhampton e Newcastle, oltre che fornire abbigliamento tecnico ai Rangers di Glasgow e, secondo quanto riportato su Wikipedia Uk, dovrebbe anche vestire dalla prossima stagione Bayer Leverkusen, Feyenoord e Siviglia.

Il rinnovamento della Società in corso da parte del Fondo 777 Partners dovrebbe riguardare anche lo stemma, come anticipato dal Secolo XIX, un Grifone con le zampe che tornano leonine, la coda che punta in alto.

In settimana un altro tassello importante: il direttore sportivo Johannes Spors ha ricevuto il primo diploma Fifa in club management. Un quadro che va nella direzione di una gestione societaria con profili di primo livello e attinti dal bacino internazionale a partire da Sebastian Arenz, nuovo responsabile scouting. Cambiamenti anche nel marketing dopo l’addio del responsabile Daniele Bruzzone.



Intanto la squadra si sta preparando alla trasferta di Napoli. Stasera alle 21, sotto la Gradinata Nord, la riunione dei tifosi per preparare l’esodo.

I tifosi non faranno mancare il loro apporto, anche se ormai il Genoa non è padrone del proprio destino. Per la salvezza occorreranno risultati favorevoli ai rossoblù anche nelle partite delle dirette concorrenti.

Il fatto che neanche alla penultima giornata e in una situazione così incerta sia al vertice sia nei bassifondi della classifica non sia possibile la contemporaneità delle partite, denota ormai la sottomissione a logiche economiche legate al pubblico televisivo nel mondo. Soltanto l’ultima giornata, se necessario, avrà match giocati alla stessa ora.

Indipendentemente dal risultato sportivo, 777 Partners dimostra comunque la volontà di mettere la propria impronta sotto tutti gli aspetti societari.