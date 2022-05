Galà delle Stelle dedicato alla Gigi Ghirotti, ecco i campioni in passerella al Porto Antico

Genova. Un Galà di “Stelle” dedicato all’Associazione Gigi Ghirotti. Ritorna venerdì 20 maggio, al Porto Antico di Genova, l’appuntamento con la Notte degli Oscar dello sport ligure. I campioni di oggi (e domani) saranno celebrati sul palco dei Magazzini del Cotone con la partecipazione di grandi testimonial e artisti.

Una serata di sport e spettacolo che permetterà di raccogliere fondi a favore dell’Associazione presieduta dal Prof. Henriquet, impegnata da quasi 40 anni nell’assistenza domiciliare e in hospice ai malati terminali. La partecipazione alla cerimonia è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando il proprio nominativo alla mail info@stellenellosport.com. Sarà possibile fare una donazione direttamente ai volontari della Ghirotti concorrendo anche alla vincita di una crociera Msc per 2 persone.

Ad aprire la serata Dario Ayala e Alice Righetti, performer di sYnergiKa, scuola di circo e discipline acrobatiche attiva a Genova dal 2014, che si esibiranno in una spettacolare performance acrobatica al palo volante e alle cinghie aeree. In platea saranno presenti le massime autorità istituzionali e sportive. Ci sarà Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, per tre volte premiata tra le stelle nel suo percorso sportivo. Prima partecipazione invece per Pierre Bruno, nazionale azzurro di rugby, e Vanni Oddera, campione mondiale di motocross freestyle. In video collegamento interverranno Federica Brignone e i “velisti d’oro” Ruggero Tita e Caterina Banti. Sul palco anche il pluricampione paralimpico, Francesco Bocciardo, grande testimonial di Stelle nello Sport nelle scuole e con il progetto SportAbility.

Filmati emozionanti, storie da raccontare. Non mancheranno le sorprese in questo 23° Gala che celebrerà anche la “grande bellezza” degli elaborati vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e le foto finaliste del Premio Nicali Iren.

Più di 150 mila i voti hanno determinano i 21 Oscar che saranno consegnati. Dai rossoblucerchiati Francesco Caputo (Samp) e Nicolò Rovella (Genoa), ai Big Federico Garibaldi (canottaggio), Pietro Figlioli (pallanuoto), Luca Zini (rugby), Fulvio Florean (automobilismo), Maggie Pescetto (kitesurf), Giulia Millo (pallanuoto), Camilla Moroni (arrampicata). Riconoscimenti anche per i giovani talenti Aharon Corona (pugilato), Nicholas Boccadifuoco (hockey), Giulio Cocconi (vela), Benedetta Madrignani (scherma), Ludovica Terlizzi (nuoto), Chiara Oliveri (danza), Francesco Calanni Fraccono (ginnastica), Victoria Lanteri Monaco (tennis) e Filippo Piccardo (danza).

In passerella anche le società sportive dell’anno: Ginnastica Riboli, Pallavolo Santa Sabina e Amatori Pallacanestro Savona. Un Oscar speciale al Gamma Innovation Hockey Sarzana per la storica vittoria in Coppa Italia e alla Pro Scogli Chiavari per il decimo scudetto nella canoa polo.