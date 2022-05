Frigorifero prende fuoco, vigili del fuoco mettono in salvo i due inquilini dell’appartamento

Genova. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova che, oltre all’impegno in corso Europa per l’incidente del Flixbus finito contro una fermata dell’autobus, sono dovuti correre a Sampierdarena per un incendio appartamento.

A prendere fuoco, in un’abitazione di via Miani, a Sampierdarena un frigorifero. E’ successo intorno alle 3.

Il tempestivo intervento ha permesso di mettere in salvo i due occupanti dell’alloggio che sono stati trasportati in ospedale a causa del fumo respirato.

L’incendio, tenuto sotto controllo e limitato al solo frigo ha causato danni alla sola cucina.