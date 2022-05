Francesco Maresca e Fulvia Musso (Lista Toti per Bucci), sabato apre il nuovo point a Pegli

Genova. Sabato 14 alle ore 15 l’assessore al porto Francesco Maresca, candidato della lista Toti per Bucci alle prossime comunali, inaugurerà un point insieme con Fulvia Musso (candidata al Municipio Ponente, lista Toti per Bucci) a Pegli, in Vico Sinope. Presenzierà all’inaugurazione il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Un ulteriore passo avanti per avvicinarci ai cittadini – commenta Maresca – ascoltando le loro esigenze si può crescere. Molto è già stato realizzato, ma c’è ancora tanto da fare, grazie alla continuità del lavoro e del vostro prezioso sostegno. Il Ponente deve diventare turistico attraverso progetti di rigenerazione urbana che stiamo realizzando. Puntiamo a un’azione amministrativa sempre più ampia e a misura dei cittadini, miglioriamo insieme”.

“Questo point è a disposizione da tempo di tutto il ponente ed è stato creato per ascoltare i cittadini e realizzare progetti per la crescita, insieme a Francesco Maresca stiamo costruendo dei progetti importanti, mi candido per dare continuità alla mia azione amministrativa sul territorio”. conclude la candidata Fulvia Musso.