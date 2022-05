Formazione, presentato il corso per Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in Ambito Portuale

Genova. La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha presentato questo pomeriggio ai dirigenti scolastici del territorio e alle aziende partner l’avvio del nuovo percorso ITS.

Il “Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in Ambito Portuale” avrà le competenze, gli strumenti tecnici, tecnologici e le soft skills necessari per avere uno sguardo a 360° sul mondo del trasporto, sulla pianificazione dei terminal e sull’organizzazione degli hub portuali.

Sviluppato in partnership formativa con IMT Intermodal Marine Terminal/Messina, PSA SECH, PSA Genova Prà, Terminal San Giorgio, e con il contributo di APM Terminals sull’ideazione del percorso, il corso richiederà per l’accesso l’avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, la cittadinanza europea, il Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore e la conoscenza della lingua inglese.