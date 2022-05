Foibe, Muzio alla presentazione del libro di Tarticchio: "No al negazionismo in qualunque forma" - Genova 24

Genova. Il consigliere regionale Claudio Muzio è intervenuto nel pomeriggio di ieri a Genova, in rappresentanza della Regione, alla presentazione del libro “Sono scesi i lupi dai monti”, dello scrittore e giornalista Piero Tarticchio, esule giuliano dalmata e testimone della tragedia delle foibe. L’evento si è svolto nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano ed è stato promosso dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), dal Centro culturale “San Paolo” e dalla libreria “San Paolo” di Genova. A dialogare con l’autore è stato Fabio Nardi, segretario provinciale dell’Anvgd.

“È per me un onore rappresentare la Regione Liguria in un’occasione come questa”, ha dichiarato Muzio nel suo intervento. “La nostra Regione – ha aggiunto – è vicina alla storia e alla sofferenza delle popolazioni giuliano dalmate, avendo dedicato nel 2004 un’apposita legge alle attività e alle iniziative per l’affermazione dei valori della memoria delle foibe e dell’esodo. Tra queste iniziative vi è anche il concorso annuale per studenti, i cui vincitori vengono premiati con un viaggio nei luoghi simbolo dei fatti consumatisi in quelle terre a partire dal 1943. Come segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e come presidente della Commissione giudicatrice dei temi ho avuto modo di partecipare due volte a questo viaggio, che è stato per me un importante e toccante momento di conoscenza diretta di ciò che le foibe e l’esodo hanno rappresentato: una tragedia che non riguarda solo le popolazioni giuliano dalmate ma tutti gli italiani, ed interpella la coscienza”.

“Nei giorni scorsi – ha sottolineato ancora Muzio – sono rimasto sorpreso dalla scelta di promuovere a Sestri Levante, con una presentazione pubblica, il libro dello storico Eric Gobetti dal titolo ‘E allora le foibe?’. Leggendo l’articolo di promozione dell’evento, sono rimasto mortificato di fronte all’evidente scopo di insinuare il dubbio. Il primo istinto è stato quello di una reazione rabbiosa, poi ho scelto di rispondere con un post su Facebook in cui ho pubblicato la locandina dell’incontro odierno col libro di Piero Tarticchio e, di fianco, l’articolo sul libro di Gobetti, accompagnato da parole di commento molto semplici: no al negazionismo, in qualunque forma si manifesti. Per questo sono ancora più contento di essere qui questo pomeriggio in rappresentanza della Regione, con orgoglio e con tanto affetto nei confronti degli esuli e delle loro famiglie”, ha concluso il consigliere Muzio.