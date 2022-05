Foce, nove cuccioli abbandonati per strada in via Casaregis

Genova. In via Casaregis, per strada, nel quartiere della Foce sono stati trovati alcuni cuccioli, nove in tutto, abbandonati da ignoti all’interno di uno scatolone.

La cucciolata è stata notata da un passante che ha poi allertato la Croce gialla veterinaria. Le foto dei cagnolini, circolate in breve tempo sui social, hanno scatenato l’indignazione di tante persone ma anche la corsa all’adozione dei piccoli quattro zampe.

I cuccioli sono stati portato prima al Canile municipale di Monte Contessa e poi affidati a una balia che proverà a salvargli la vita, spiegano dall’associazione Una che gestisce il canile.

“Non sono ancora disponibili per adozione – ribadiscono dall’associazione – al momento opportuno, come per tutti i nostri ospiti, verrà fatto un post per cercare loro una famiglia. Chiediamo per favore di non telefonare in struttura per loro, onde evitare di intasare la linea”.

“Cogliamo l’occasione per ricordarvi che ci sono tantissimi cani giovani, anche se non cuccioli, che aspettano qualcuno che li accolga nella loro casa”, ricordano dal canile.