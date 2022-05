Flying Angels, giovedì charity dinner: entra nel vivo il programma per i 10 anni della fondazione

Genova. Entra nel vivo, nei prossimi giorni, il programma di eventi con cui Flying Angels Foundation festeggia a Genova, sua città natale, 10 anni di voli salvavita per bambine e bambini di tutto il mondo, che necessitano di cure non disponibili nei loro paesi d’origine.

Un evento benefico, un convegno e laboratori per bambini: varie le iniziative che si svolgeranno a Palazzo Ducale per diffondere e valorizzare l’impegno di Flying Angels Foundation e della sua rete di partner per garantire il diritto alla salute e alla vita di bambine e bambini a tutte le latitudini.

“Flying Angels compie 10 anni: un compleanno importante, che significa, soprattutto, il ritorno al sorriso di 2300 giovani vite – commenta Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation. – Per festeggiare questo traguardo non potevamo che scegliere Genova, la città che fin dall’inizio ha partecipato alla costruzione di questo progetto sociale unico al mondo, forte della sua speciale vocazione per la tutela della salute dei bambini. Genova ci ha dato innanzitutto le competenze necessarie per essere di aiuto ai bambini malati – penso soprattutto ai membri del nostro Comitato Scientifico, medici di comprovata esperienza, eccellenza e umanità – ma anche le risorse, economiche, materiali e umane, fondamentali per costruire, a partire da qui, un’ampia rete di solidarietà, che travalica i confini del nostro paese e ci permette di lavorare tutti insieme in un’unica direzione”.

Si svolgerà giovedì 19 maggio, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, il charity dinner, evento solidale di raccolta fondi per finanziare un sempre maggior numero di voli salvavita, realizzato con il sostegno di Axpo

Italia, azienda leader nel settore dell’energia. Con sede principale a Genova, e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma, Axpo è costantemente impegnata a garantire un futuro sostenibile tramite soluzioni energetiche all’avanguardia.

Per approfondire il valore e l’impatto sociale delle attività di Flying Angels, sabato 21 maggio, a partire dalle 10.30 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo a Genova, saranno presentati al pubblico i risultati dell’analisi del valore sociale generato da Flying Angels e calcolato con il metodo dello SROI – Social Return on Investment, a cura di EY.

Sarà questa l’occasione per raccontare, insieme a tanti partner, come funziona la “filiera della solidarietà” in cui Flying Angels si inserisce efficacemente, con l’unico obiettivo di salvaguardare il diritto alla vita e alla salute dei più piccoli: dall’organizzazione umanitaria che segnala i casi, come Emergenza Sorrisi, al Comitato Scientifico della Fondazione che li valuta, passando per i Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e gli aeroporti – con l’intervento di Assaeroporti e la testimonianza specifica dell’Aeroporto di Genova – fino ad arrivare agli ospedali pediatrici, tra cui l’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini, tra i partner sanitari eccellenti per le cure salvavita dei bimbi, e ai grandi donatori, fondamentali per raccogliere le risorse necessarie, come Ecoeridania, che sostiene la Fondazione fin dalla sua nascita.

Il pomeriggio di sabato 21 maggio sarà poi dedicato ai più piccoli, in collaborazione con la Fondazione Mus-e Italia, che opera per la crescita dei bambini attraverso esperienze ludico-artistiche. Dalle 15 alle 18, nel chiostro di Palazzo Ducale, gli artisti Mus-e, Francesca Pasini, Cristiano Fabbri, Pino Laruccia e Nicolò Servi, condurranno 3 laboratori creativi sul tema del cielo. Ogni laboratorio avrà come punto di partenza una narrazione che dia suggestione, che possa condurre i bambini “verso l’alto” e che leghi diversi linguaggi artistici: la musica, l’espressività grafica e il movimento creativo.