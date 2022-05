Fiumara, Scarpe & Scarpe verso la chiusura. I sindacati: “Un nuovo buco nel commercio di Genova”

Genova. Un nuova chiusura per Genova: Scarpe & Scarpe l’azienda ha fatto sapere ai lavoratori che ad agosto scadrà l’ultimo rinnovo del contratto d’affitto e il centro commerciale non è disponibile al rinnovo, in quanto ci sarebbe un altro soggetto già disponibile al subentro. Se confermato sarebbe la seconda grande chiusura in pochi mesi dopo lo store di Rivarolo, le cui saracinesche si sono abbassate nel 2020

La notizia arriva da fonti sindacali. Secondo quanto riportato da un comunicato stampa congiunto di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Genova l’azienda avrebbe dichiarato di avere interesse a rimanere nella nostra città e di volere investire anche attraverso un secondo punto di vendita, nonostante venga da un lungo periodo di difficoltà.

“Sin da subito le organizzazioni sindacali si sono attivate chiedendo alle istituzioni di intervenire, favorendone e agevolandone la permanenza a Genova – scrivono – Lo scorso 20 aprile si è svolto un incontro che ha visto al tavolo azienda, organizzazioni sindacali, Regione Liguria (che si è detta disponibile a intervenire) e Comune di Genova, ma da allora non abbiamo più avuto riscontri”.

“Stigmatizziamo questo silenzio assordante che non lascia presagire orizzonti sereni. Scarpe & Scarpe è un’azienda sana, con un fatturato in attivo ed è intenzionata a rimanere e investire qui: sarebbe grave e imperdonabile perdere una attività commerciale importante come questa – conlcudono – “.