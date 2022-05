Fischi e aeroplanini di carta contro i leghisti al Cap, il comizio ‘trasloca’ sul marciapiede: 4 antagonisti denunciati, stavano staccando manifesti elettorali

Genova. Lo avevano detto e così hanno fatto alcuni esponenti del collettivo autonomo dei lavoratori portuali, insieme a un gruppo di antagonisti, fra cui molti soci del Cap che questa sera aveva deciso di ospitare (a pagamento) un convegno della Lega con i parlamentari del Carroccio Claudio Borghi e Alberto Bagnai e il segretario ligure Edoardo Rixi: “Ci saremo anche noi a parlare di diritti e di lavoro” avevano detto bollando come una “provocazione” la scelta del partito di Matteo Salvini di scegliere lo storico circolo dei portuali come sede del dibattito.

E così alle 20,30 ancor prima dell’arrivo del piccolo gruppo di leghisti, in gruppo si erano già sistemati sulle sedie della grande sala che ospita i dibattiti e all’arrivo degli organizzatori sono partiti i fischi e decine di aeroplanini di carta.

Il presidente del Cap, Danilo Oliva, che aveva dato il via libera al convegno a pagamento si sarebbe trovato, secondo quanto riferito dai presenti, nella situazione imbarazzante di chi capisce di aver commesso un errore e non sa bene come uscirne.

Così d’accordo con gli organizzatori ha deciso di chiudere il circolo e far uscire tutti, contestatori e leghisti. Questi ultimi hanno così tenuto il loro convegno/comizio direttamente sul marciapiede con gli antagonisti tenuti a distanza da un cordone del reparto mobile.

Qualche cartello di insulti e un po’ di palline di carte lanciate oltre lo schieramento di polizia ma nessun vero momento di tensione.

Duro il commento della Lega: “Nel 2022 c’è ancora chi blocca con violenza i comizi di un partito politico democratico come la Lega. Genova, medaglia d’oro al valore per la lotta contro fascismo e totalitarismo, deve subire l’ennesimo sfregio da parte di chi a parole dice di rappresentare quei valori salvo poi comportarsi come il più becero dei dittatori” scrivono in una nota i parlamentari della Lega Edoardo Rixi, Claudio Borghi e Alberto Boasi.

Gli esponenti del Carroccio se la prendono in particolare con la presenza del consigliere comunale Ceraudo del Movimento 5 Stelle: “Chissà cosa dirà Conte domani a Genova della sua performance – attaccano – È il Pd come reagisce a violenze e intimidazioni? Come reagisce a un gruppo che blocca un comizio di un partito democraticamente rappresentato? Speriamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da simili atti di violenza, a partire dal Movimento 5 Stelle”. “I soliti giochini della Lega, che si butta a capofitto persino sul nulla – replica Ceraudo – o meglio sulle balle, pur di far parlare di sé. Vero che mi trovavo al Circolo Cap: ero presente, ma non ho partecipato al blocco. Anzi, respingo ogni strumentalizzazione: non ho mai impedito a nessuno di parlare anche se provocato”.

Dopo che i due gruppi hanno lasciato il circolo di via Albertazzi invece, un gurppo di antagonisti è stato notato dai poliziotti delle volanti mentre staccava alcuni manifesti elettorali in via Milano: in 4 sono stati portati in Questura perché si tratta di un reato penale. Sono stati tutti denunciati a piede libero per defissione di manifesti elettorali e tre di loro anche per resistenza.