Firmata la convenzione tra il Comune di Genova e l’Ordine degli geologi della Liguria

Genova. Il presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria, Paolo Airaldi, assieme agli assessori del Comune di Genova ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi e allo Sviluppo delle Vallate Paola Bordilli, ha firmato nei giorni scorsi la convenzione quadro per lo sviluppo di una collaborazione sui temi di carattere geologico per il territorio comunale.

L’accordo prevede il contributo di specialisti in tema di prevenzione del rischio idrogeologico e di razionale pianificazione, nella consapevolezza della intrinseca fragilità del nostro territorio.

L’Ordine dei Geologi metterà in campo, oltre che le molteplici conoscenze acquisite attraverso analisi, studi e ricerche sul territorio, le significative esperienze maturate in tanti anni di assistenza e consulenza fornite nei periodi post-emergenza alle pubbliche amministrazioni, al fine di ottimizzare in forma interdisciplinare gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, indirizzati sia alla valorizzazione che allo sviluppo sostenibile del territorio soprattutto in relazione alle importanti trasformazioni infrastrutturali e non solo che interesseranno la città di Genova nei prossimi anni in relazione al Pnrr.

La convenzione prevede anche la possibilità di stage e tirocini per studenti e neolaureati presso il Comune di Genova: studenti e giovani geologi avranno l’occasione di partecipare attivamente agli interventi di valorizzazione del territorio attivati dalla struttura comunale.

“La firma di questa convenzione rappresenta un importante tassello per la salvaguardia e sviluppo del nostro territorio, che devono necessariamente fondarsi sulla messa in sicurezza del territorio”. sottolinea il presidente Paolo Airaldi.