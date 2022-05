Fincantieri, Nicora (Lista Toti per Bucci): “Genova al centro delle strategie aziendali”

Genova. Paola Nicora, candida al Consiglio Comunale di Genova nella lista Toti per Bucci, interviene sul cambio di vertice di Fincantieri. “Ribaltamento a mare strategico per la città. Si prosegua su quanto fatto finora. Genova al centro delle strategie aziendali.”

“Per la nostra città, per la nostra Regione, è di significativa importanza il cambio al vertice in Fincantieri con le nomine fatte dal Governo – spiega Nicora – Al Presidente Claudio Graziano e all’Amministratore Delegato, Pierroberto Folgiero, voglio fare i miei migliori auguri di un proficuo lavoro con l’auspicio di continuare a operare sulle linee di scelte strategiche e di indirizzo politico che hanno caratterizzato la mission duale del Gruppo Fincantieri. Ora si prosegua sul ribaltamento a mare di Sestri Ponente, strategico per Genova, e su quanto fatto finora che ha visto la nostra città al centro delle strategie dell’azienda.”

“Fincantieri ha ottenuto negli ultimi vent’anni, grazie al suo management e alle sue maestranze, risultati importantissimi ed è diventata leader mondiale nella cantieristica. Risultati che devono essere consolidati in uno scenario internazionale difficile e competitivo. Per questo motivo serve che il Gruppo continui a investire su Genova come fatto con lungimiranza e visione negli ultimi anni. Il cantiere di Sestri Ponente sia volano di sviluppo e ricerca.”

“Ora, per la nostra Genova, bisogna correre spediti nell’obiettivo di arrivare al più presto alla partenza dei lavori per il ribaltamento a mare. Lavori che, oltre all’importantissimo e fondamentale sviluppo aziendale e quindi di lavoro e ricchezza per Genova, prevedono anche cruciali interventi di messa in sicurezza di rivi che hanno provocato negli anni seri e importanti problemi al territorio circostante. Quindi si tratta di un intervento di doppia importanza per la città. Lavoro e sicurezza del territorio e dei cittadini. In questo modo si conferma che quanto fatto negli ultimi anni da Fincantieri, risulta un matrimonio vincente per la città che va portato avanti senza indugi.”

“Il Cantiere di Sestri Ponente, grazie alla sue maestranze, ha già dimostrato di saper costruire le più belle navi del mondo e oggi, con l’opera strategica del ribaltamento a mare, saremo in grado di renderlo competitivo al pari degli altri cantieri del Gruppo. Questo intervento creerà anche un volano economico importante per i posti di lavoro che genererà, restituendo aree sicure, maggiore valore al quartiere e alle attività economiche della zona. Potenziare lo stabilimento vuol dire consolidare sempre di più il ruolo che questa importante azienda ha nella città e nel suo tessuto lavorativo. Infatti dobbiamo considerare che Fincantieri in Liguria e a Genova vuol dire lavoro ed eccellenze ai massimi livelli, con la presenza anche della Divisione Militare, nonché di importanti Società come Cetena, Centro di ricerca del Gruppo.”