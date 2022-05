Fincantieri, il nuovo amministratore delegato è Pierroberto Folgiero

Roma. Si è riunito oggi in forma totalitaria, sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, il nuovo Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna e che rimarrà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio ha nominato il Dott. Pierroberto Folgiero quale Amministratore Delegato e ha altresì deliberato l’attribuzione delle deleghe ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente, Gen. Claudio Graziano, sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

All’Amministratore Delegato, Dott. Pierroberto Folgiero, sono state conferite ampie deleghe in materia di gestione ordinaria e straordinaria della Società e per la presentazione al Consiglio dei piani industriali e dei budget annuali.

È stato altresì deciso che il Presidente e l’Amministratore Delegato concorrano alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione della Società.

Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite dagli interessati in sede di candidatura, ha inoltre accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi tenuto conto anche degli orientamenti adottati al riguardo dalla Società e ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, cui la Società aderisce, in capo agli Amministratori Ing. Paolo Amato, Prof. Alberto Dell’Acqua, Arch. Paola Muratorio, Dott.ssa Cristina Scocchia, Dott. Valter Trevisani e Ing. Alice Vatta.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione di Fincantieri per il triennio 2022-2024 risulta quindi così composto:

– Claudio Graziano (Presidente esecutivo)

– Pierroberto Folgiero (Amministratore Delegato)

– Paolo Amato (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Alessandra Battaglia (Amministratore non esecutivo)

– Alberto Dell’Acqua (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Massimo Di Carlo (Amministratore non esecutivo)

– Paola Muratorio (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Cristina Scocchia (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Valter Trevisani (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Alice Vatta (Amministratore non esecutivo e indipendente)