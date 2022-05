Fiera di Cornigliano, la strada chiude al traffico: ecco come cambia il servizio Amt

Genova. Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Cornigliano, in occasione della “Fiera di Cornigliano”, giovedì 2 giugno dalle ore 6.00 fino a cessate esigenze, le linee 1 e 160 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 1

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Avio, proseguiranno per via Pacinotti, lungomare Canepa, via Guido Rossa e piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Siffredi proseguiranno per via Guido Rossa, lungomare Canepa, via Balleydier, via P.Chiesa, lungomare Canepa, via Molteni e via Avio dove riprenderanno regolare percorso.

Si precisa che in entrambe le direzioni non verranno effettuate fermate in via Guido Rossa e lungomare Canepa.

• Linea 160

I bus, giunti al termine di via Alessandro Malaspina, proseguiranno per via Tonale, via dei Dominicani, via Marino Tomaso, via Giacomo Oneto, via Mario Piana, via Cornigliano, via Lorenzo Dufour dove effettueranno regolare capolinea.