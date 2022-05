Genova. “Genova è una città a cui sono molto legato da cui può passare un grande sviluppo per il nostro Paese. Qui abbiamo fatto una piattaforma progressista e la stiamo portando avanti con tanti contenuti e una alleanza importante e lotteremo fino all’ultimo giorno. I temi nostri sono i temi ambientali, uno sviluppo che sia assolutamente sostenibile. Oggi sono qui a combattere per Dello Strologo e per il Movimento”.

Così il presidente della Camera Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha riassunto lo spirito della sua visita a Genova che prelude alle ultime due settimane di campagna elettorale. Una giornata iniziata nel quartiere del Lagaccio, dove ha incontrato cittadini e comitati che si oppongono alla realizzazione della funivia per Forte Begato destinata a passare sopra le case dei residenti. Accompagnato dal candidato sindaco Ariel Dello Strologo e dal candidato presidente del Municipio Centro Est, il pentastellato Stefano Giordano, ha visitato numerosi circoli e associazioni per poi recarsi in sopralluogo alla caserma Gavoglio.

Il Movimento 5 Stelle “si sta rinnovando nei territori – assicura Fico -. Conte è un leader saldo forte e molto capace nelle tematiche e nei contenuti e sta lavorando si sta facendo un grandissimo lavoro di un movimento che si sta rilanciando in un futuro che è molto complesso”. Beppe Grillo? “Lo sento sempre ci siamo sentiti ieri. È una persona straordinaria, garante del movimento, un grande amico un genovese doc. Con Beppe c’è massima condivisione sempre su tutto”.

“La vera priorità di questa città – ha aggiunto Dello Strologo a margine della visita -. è fare in modo che tornino a vivere a Genova tante persone, soprattutto i giovani è un discorso ampio che richiede una visione di lungo periodo che mi sembra mancare a questa amministrazione. Una visione di città attrattiva e competitiva con le altre città del mondo. I nostri figli vanno via per studiare e lavorare evidentemente là trovano qualcosa che qui non c’è dobbiamo lavorare per quello. Genova deve diventare una città più accogliente, più in ordine ma soprattutto capace di essere più attrattiva”.

La giornata è proseguita poi in centro storico con una passeggiata tra Fossatello, via del Campo, dove il presidente del comitato Christian Spadarotto gli ha spiegato i problemi del quartiere e dove ha visitato il museo dedicato a Fabrizio De André, piazza Banchi, la Maddalena, San Lorenzo e piazza delle Erbe. Ad accompagnarlo per tutto il percorso i consiglieri comunali pentastellati, il candidato alla presidenza del municipio centro Est Stefano Giordano. In centro storico il presidente della Camera è stato raggiunto dal presidente della commissione regionale Antimafia Roberto Centi. Ha visitato la zona dei ‘bassi’ confiscati alla criminalità organizzata e parlato con commercianti e cottadini. Infine l’incontro ai Luzzati con diverse associazioni.