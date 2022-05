Festival dello Spazio di Busalla: al via il concorso per gli elaborati a tema spaziale

Busalla. Per il secondo anno consecutivo il Festival dello Spazio di Busalla, in programma dal 30 giugno al 3 luglio prossimi, sarà preceduto dall’omonimo Premio per i migliori elaborati interdisciplinari a tema spaziale realizzati da giovani appassionati e impegnati nello studio e nella ricerca.

Promosso dal Festival dello Spazio di Busalla in collaborazione con la Scuola internazionale superiore per la ricerca interdisciplinare (Sisri), con il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana e dell’Università di Genova e la sponsorizzazione di Ariane-Group, il Premio Festival dello Spazio 2022 verte sul tema “Itinerari spaziali. Aspetti scientifici, psicologici e culturali delle missioni umane nello spazio extraterrestre”.

I tre migliori elaborati consegnati entro e non oltre domenica 29 maggio saranno selezionati quali finalisti e verranno presentati al Festival dello Spazio dai rispettivi autori, ai quali verrà offerto pernottamento e viaggio. Inoltre, i rispettivi elaborati saranno pubblicati sul sito www.festivaldellospazio.com e sui canali social ufficiali del Festival.

Regolamento

Il concorso è aperto a giovani di nazionalità appartenente a paesi membri dell’Unione europea e dell’Agenzia spaziale europea, di età non superiore ai 35 anni e in possesso di un diploma universitario, anche triennale. Ogni candidato può partecipare con un solo elaborato originale, di estensione non superiore a 35 mila caratteri spazi inclusi, redatto in lingua italiana o inglese, da inviare entro la già citata scadenza del 29 maggio all’indirizzo di posta elettronica concorso@festivaldellospazio.com oppure tramite il form disponibile all’indirizzo web www.festivaldellospazio.com/concorso-2022-itinerari-spaziali, a cui si rimanda anche per ulteriori dettagli.

L’elaborato vincente sarà scelto da una giuria composta da eminenti personalità della scienza spaziale e delle scienze umanistiche e sociali, la cui composizione verrà resa pubblica alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso. Il premio per il vincitore, che verrà proclamato durante il Festival 2022, consiste in un assegno di mille euro, mentre agli altri due finalisti andranno 250 euro ciascuno.