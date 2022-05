Festa dello Sport, in 500 all’Olimpiade delle scuole. Domani sfilata di campioni

Genova. Ha preso il via stamattina al Porto Antico di Genova la 18esima edizione della Festa dello Sport. Dopo le esibizioni di Special Olympics e di danza sportiva con oltre 200 atleti sul palco, a richiamare l’attenzione sui valori più autentici dello sport, inclusività, esperienzialità e divertimento, è stato dato il via alla Baby Maratona con oltre 700 bambini che si sono cimentati nel giro completo dell’area. 60 le classi scolastiche che hanno dato l’assalto ai campi di calcio, tennis e basket, grande afflusso anche per una disciplina che sta vivendo una nuova gioventù, le bocce e per lo spazio Decathlon.

500 i partecipanti all’Olimpiade delle Scuole, un percorso di attività promosse da Stelle nello sport in collaborazione con il Coni liguria che ha visto giocare in team i giovani studenti delle scuole elementari e medie.

20 equipaggi e 110 canottieri hanno animato il Palio Remiero che si è disputato nelle acque antistanti il Porto Antico, tra Calata Molo vecchio e Calata de André.

Nella ricchissima formula 2022 della Festa è tornata prepotentemente in primo piano Casa Uisp. Lezioni di Yoga, Tennis e Tai chi sono le attività in programma domani, nel modulo 8 dei Magazzini del Cotone, mentre dal punto di accoglienza Uisp partiranno dalle 9 alle 12 le lezioni di nordic walking, in tutte le sue varie specialità, e di fit walking. Restando all’interno dei Magazzini del Cotone il modulo 7 ospita karate, kung fu e tiro con l’arco, il modulo 9 badminton, calciobalilla, tennis da tavolo e i giochi della mente, con il debutto quest’anno del risiko ad affiancare gli scacchi. Continuando verso Calata Gadda si incontrano invece gli spazi all’aperto dedicati a baseball, freestyle e un’area polisportiva. Esattamente di fronte, all’Isola delle Chiatte, il programma delle attività ha inizio alle 10 e termina alle 18 passando dallo yoga e dal body balance per arrivare ad aromafitness e Pilates.

Numerosi i campioni che hanno assicurato la loro partecipazione alla giornata di domani: Viviana Bottaro, bronzo olimpico a Tokyo, “insegnerà” karate sabato pomeriggio, in campo anche Francesco Flachi e Christian Puggioni mentre Paola Fraschini, sette volte campionessa del mondo di pattinaggio, ed Edoardo Stochino, vincitore della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, premieranno i vincitori del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e del Premio Fotografico Nicali Iren.

In serata, alle 20.30, in Piazza delle Feste arriva “Ginnastica sotto le stelle”, evento conclusivo della stagione sportiva del Settore Ginnastiche Uisp – artistica, ritmica, acrobatica e acrogym – con la consegna dello scudetto ai vincitori del titolo regionale ligure Uisp.

Durante tutta la Festa dello Sport è attiva la raccolta fondi fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti con una lotteria che mette in palio una crociera MSC nel Mediterraneo per due persone.

Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. Un riconoscimento speciale è arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di The Ocean Race – The Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento sportivo comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell’attività fisica.

Gli orari di apertura della Festa dello Sport sono dalle 10 alle 19, sia sabato che domenica.