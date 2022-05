Ex Ilva, si riaccende la rabbia dei lavoratori: domani sciopero e corteo in centro città - Genova 24

Genova. Sarà una giornata piuttosto “calda” quella del 2 maggio a Genova: in programma c’è lo sciopero con corteo dei lavoratori ex Ilva di Cornigliano fino alla Prefettura per chiedere il “ritiro incondizionato” del provvedimento di contestazione disciplinare a un lavoratore del reparto Taf2 a cui l’azienda imputerebbe una manovra errata che sarebbe la causa dell’incidente del 12 aprile scorso.

Il corteo partirà intorno alle 9 del mattino dalla portineria della fabbrica e si muoverà verso il centro cittadino attraversando come di consueto via Gramsci e le gallerie per giungere in piazza Corvetto. In Prefettura ci saranno di fatto due incontri: il primo, quello in cui i sindacati chiederanno il ritiro del provvedimento a carico del lavoratore, poi alle 16 il vertice già previsto sulla questione della sicurezza in fabbrica.

Il lavoratore è stato al momento sospeso e i colleghi temono che si tratti del preludio di un possibile licenziamento. Diversi gli incidenti delle scorse settimane, tra cui quello che aveva portato allo stop temporaneo della linea di produzione della banda stagnata a causa delle prescrizioni imposte dalla Asl all’azienda e che ora quest’ultima imputa invece al lavoratore.

“È inaccettabile che questa azienda riversi i problemi di sicurezza sui lavoratori. Rinviamo al mittente quel provvedimento e ne chiediamo il ritiro incondizionato sennò la protesta andrà avanti ad oltranza” ha avvertito il coordinatore dell’rsu Armando Palombo. “Quel macchinario aveva problemi da tempo tanto che era uno dei 40 punti indicati nella memoria che abbiamo consegnato al Prefetto e in un verbale di una riunione sulla sicurezza del 9 dicembre 2021 l’azienda si era impegnata a sostituirlo”.

Acciaierie d’Italia, attraverso un ufficio stampa, ha diffuso intanto due verbali della Asl3 – uno del 20 e uno del 26 aprile, sulle irregolarità riscontrate e sono quasi identici: sul primo c’è scritto che da quanto ricostruito la bobina “durante la manovra di sollevamento urtava contro le strutture dell’impianto”, nel secondo, che annulla e sostituisce il primo, si riporta che “il pacco (la bobina) può aver urtato”.