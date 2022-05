Ex Ilva, sciopero e corteo dei lavoratori di Cornigliano verso la prefettura: "Non si può morire di lavoro" - Genova 24

Genova. E’ partito da pochi minuti ed è diretto in Prefettura il corteo degli operai ex Ilva: ad aprire la protesta, a cui partecipano circa 200 lavoratori, lo striscione ‘Non si puo morire di lavoro’.

La manifestazione, accompagnata da uno sciopero di 8 ore, è stata indetta da Fiom, Fim e Uilm per protestare contro la lettera di sospensione inviata dall’azienda a un lavoratore a cui viene imputata la responsabilità dell’incidente del 12 aprile scorso al reparto TAF2 che ha portato la Asl3 a stoppare l’impianto per una settimana fino a che l’azienda non ha ripristinato le condizioni di sicurezza.

Alle 16 è stato convocato dal Prefetto un tavolo sulla sicurezza chiesto prima dell’ultimo incidente “e in uno dei 40 punti della memoria consegnata al Prefetto quel giorno – ricorda Armando Palombo – c’era l’impianto su sui si è verificato l’ultimo incidente. Chiederemo al Prefetto e all’azienda di ritirare il provvedimento, in caso contrario andremo avanti”.

Solidarietà ai lavoratori ex Ilva arriva dalla Camera del lavoro di Genova: “”Da tempo la rsu di Acciaierie d’Italia denuncia pubblicamente e presso gli organi competenti carenze sulla sicurezza sul lavoro nel sito di Genova Cornigliano e la situazione sta diventando insostenibile. Il disimpegno nello stabilimento di Cornigliano sta producendo una serie di incidenti sul lavoro sempre più preoccupanti e che mettono a rischio la salute e l’incolumità dei dipendenti e di quanti operano all’interno dell’acciaieria” scrivono le segreterie in una nota in cui “condividono e sostengono la protesta degli operai che oggi sono scesi in sciopero “Chiediamo il ritiro del provvedimento disciplinare ai danni del dipendente sul quale l’Azienda cerca di scaricare le proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro – e aggiungono – Acciaierie d’Italia deve garantire la sicurezza di chi lavora e deve investire su Cornigliano. Il nostro Paese non può permettersi di rimanere indietro in una produzione che gli altri paesi considerano strategica. È giunto il momento in cui dalle parole si passi ai fatti e che per davvero Cornigliano sia messa in grado di produrre in sicurezza per il benessere di chi ci lavora, della città e del Paese”.

Anche Christian Venzano, Fim Cisl Liguria, sottolinea: “E’ inaccettabile che le inefficienze e le mancanze dell’azienda vengano fatte ricadere sui lavoratori. La responsabilità aziendale sulla mancanza di sicurezza, di investimenti e di organizzazione del lavoro è totale, per questo andiamo dal Prefetto e con forza chiediamo che sia ritirato il provvedimento verso il lavoratore che come tutti i suoi colleghi lavora in condizioni precarie e con strumenti spesso non idonei e di emergenza, dove gli eventi di forte rischio sono all’ordine del giorno ed è stata sfiorata la tragedia nelle due giornate di aprile”.

“La sicurezza sul lavoro non si baratta. Ci auspichiamo che il Prefetto che è molto sensibile a tutta questa situazione, ci aiuti a far capire all’azienda e al Governo finora assente pur essendo azionista di Acciaierie d’Italia, che non è possibile continuare in queste condizioni e che le relazioni sindacali devono cambiare nettamente, partendo dal ritiro del provvedimento al lavoratore e iniziando un percorso di interventi manutentivi e di investimenti strutturali per dare dignità e futuro ai lavoratori e alla siderurgia”, spiega in una nota.