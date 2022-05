Ex Ilva, firmata la proroga di due anni all’accordo su Acciaierie d’Italia

Invitalia e ArcelorMittal hanno firmato la proroga all’accordo su Acciaierie d’Italia, dandosi altri due anni per la salita dello Stato dal 38 al 60% per 680 milioni, quanto serve per acquistare gli asset oggi in affitto. Questa mattina a Milano a rappresentare Acciaierie d’Italia (Adi) era presente l’ad Morselli che l’accordo prevede confermata nel suo ruolo fino al 2024, così come il resto del cda.

Acciaierie d’Italia Holding conferma in una nota la firma dell’accordo fino al 31 maggio 2024) dell’affitto dei complessi aziendali di Ilva, al fine di consentire a Ilva di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto. Gli azionisti di AdIH, il gruppo ArcelorMittal e Invitalia, si legge nella nota, hanno firmato oggi una proroga del loro accordo di investimento e parasociale, che conferma ‘assetto

proprietario e di governance di AdIH per i prossimi 2 anni.

Preoccupazione tra i sindacati per lo stop del closing, rinviato di due anni che crea incertezze soprattutto per i lavoratori in cassa integrazione.

“Come Fiom ovviamente siamo preoccupati di fronte alla prospettiva di altri 2 anni analoghi a quelli appena passati – dice il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi – contraddistinti da assenza di manutenzione e di investimenti. Ci aspettiamo che il governo, che resta comunque al 39% dell’azionariato, prenda una posizione forte sulle prospettive e sulla gestione dell’azienda, così come si è impegnato a fare il Ministro Giorgetti nell’incontro tenuto a Genova venerdì scorso”.

Per la Fiom “serve ribadire la strategicita dell’acciaio e, con esso, del sito genovese. Noi ontinueremo a lottare affinché il sito di Genova venga garantito e rilanciato”.

“Riteniamo paradossale la proroga di due anni dell’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal – dice Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria -. Si prende tempo quando invece bisognerebbe correre: in questo momento la domanda d’acciaio è in forte ascesa, ma lavorando al 50% un rilancio vero della siderurgia non lo vedremo mai. Bisogna aumentare la produzione e tagliare la cassa integrazione, invece abbiamo saputo addirittura che nelle prossime ore gli impianti nevralgici saranno fermati e aumenterà ulteriormente l’utilizzo della cassa. Tutto ciò senza concertazione con i sindacati. Questa condizione è inaccettabile, il rilancio della siderurgia deve passare da un cambiamento delle relazioni industriali e da una presa di posizione forte del Governo”.