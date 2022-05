Eurovision: una cartolina di Genova per presentare la cantante del Portogallo

Genova. Il volto della cantante portoghese Maro proiettato sui Magazzini del Cotone, sul palazzo della Camera di Commercio in piazza De Ferrari, sul pavimento di piazza Banchi. Immagini diurne, ma soprattutto notturne, del centro cittadino. Anche Genova è finita in vetrina all’Eurovision Song Contest. Ieri la prima semifinale a Torino e, come tradizione, ogni cantante in gara è stato presentato da una piccola scheda video. Il capoluogo ligure è comparso in quella del Portogallo ed era in ottima compagnia: da Barumini in Sardegna a Procida, da Firenze a Selinunte, da Urbino a Trieste. Nella semifinale di giovedì sarà presente un altro luogo della Liguria: Manarola per introdurre il cantante di Israele Michael Ben.

Per questa edizione l’Italia ha scelto di utilizzare un piccolo drone, battezzato Leo, come “filo rosso” di collegamento tra tutte le introduzioni che sono servite anche da promozione turistica delle bellezze del Belpaese.

Le immagini sono state realizzate grazie alla collaborazione con il ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino, che hanno sostenuto il progetto. Un moderno affresco delle bellezze del Paese per raccontare gli scenari mozzafiato dell’Italia.

Maro è passata alla finale con la canzone “Saudade, Saudade“, quindi per Genova ci sarà un’altra occasione per mostrarsi nell’evento non sportivo più seguito al mondo.