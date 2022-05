Euroflora si prepara per il gran finale: domenica dalle 12.30 ingresso a 10 euro per tutte le donne

Genova. E’ tutto pronto ai Parchi e ai Musei di Nervi per la giornata finale di Euroflora 2022, domani, domenica 8 maggio.

Azalee bianche, rosa e arancioni, margherite sbocciate nei prati e un roseto in piena fioritura, hanno reso in questi giorni di clima molto british l’esposizione ancora più scintillante e colorata, un arrivederci speciale mentre gli addetti ai lavori fantasticano già sulla prossima edizione.

Per la Festa della mamma, a tutte le donne, domani dopo le 12.30, sarà riservato un biglietto speciale a 10 Euro.

Alle 16 nell’area del Mirador è programma la premiazione dei vincitori dei concorsi di Euroflora 2022 compreso l’ultimo quello relativo alle manutenzioni. Un’apposita giuria si riunirà domani per valutare lo stato delle singole aree espositive.

Per quanto riguarda la cattiva abitudine di alcuni di appropriarsi di piante in esposizione nella serata dell’ultimo giorno il direttore di Euroflora Rino Surace sottolinea “Ci appelliamo al buon senso delle persone per evitare comportamenti scorretti”.

Per evitare l’intrusione di soggetti terzi alla ricerca di piante nei parchi, è stata programmata già a partire da domani un’intensificazione dei controlli e alla chiusura dei cancelli i parchi diventeranno letteralmente blindati. Molte le piante donate da alcuni degli espositori, in primis Regione Liguria e ANCI, a Comuni e istituzioni liguri. Il calendario delle consegne, a partire da martedì, sarà comunicato direttamente ai soggetti interessati nelle prossime ore.

Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it