Euroflora, scatta la promozione: domani biglietto a prezzo scontato per i genovesi

Genova. Per la giornata di domani, venerdì 6 maggio, tutti i genovesi e le genovesi avranno l’opportunità di visitare Euroflora, la mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale in corso ai Parchi di Nervi, al prezzo speciale di 15 euro (anziché 24,50 euro)

Le altre agevolazioni in corso prevedono l’ingresso per gli under 30 con un biglietto da 10 euro fino alla fine della manifestazione e la gratuità per i bambini al di sotto degli 8 anni.

Ancora per oggi (5 maggio) è valida la promozione offerta agli abbonati Amt. Tutti i possessori di CityPass possono, infatti, acquistare fino a 3 biglietti d’ingresso ad Euroflora al prezzo di 18 euro ciascuno. L’acquisto può essere effettuato sul sito Amt e presso le biglietterie aziendali. Per usufruire di questa opportunità basta essere titolari di un abbonamento annuale, mensile o settimanale caricato su CityPass, in corso di validità al momento dell’acquisto oppure diventare nuovi abbonati Amt.

Alla presentazione della manifestazione il direttore Rino Surace aveva spiegato che i costi erano stimati in circa 5,6 milioni di euro e che per raggiungere il cosiddetto break even, ovvero per andare in pareggio, sarebbe stato necessario vendere 240mila biglietti (il costo di un intero è 24,50 euro, 1,50 euro in più che nel 2018). In sostanza circa l’80% delle spese dovrebbe essere coperto dalla bigliettazione mentre il restante 20% è già assicurato dagli sponsor privati.

“A oggi siamo a 170mila biglietti venduti – ha rivelato ieri Bucci oggi a margine della presentazione di una delle liste civiche a suo sostegno per le comunali – manca poco, abbiamo tutto il fine settimana davanti e io sono convinto che da un punto di vista finanziario non ci saranno problemi, forse non andremo in utile ma non è detto, c’è ancora tempo e dal momento del break even ogni biglietto è business”. Finora l’unico sold out a Euroflora 2022 si è registrato nella giornata di sabato 30 aprile.