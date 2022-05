Euroflora, M5s: “Le partecipate del Comune hanno speso mezzo milione per comprare biglietti”

Genova. “Alla fine, obtorto collo, Porto Antico di Genova ha reso noti i primi dati. Certificato quanto si temeva e in parte si sapeva: le società partecipate del Comune di Genova hanno infatti acquistato, come avevamo già rivelato, oltre 27mila biglietti per Euroflora, spendendo quasi mezzo milione di euro”. Lo dichiarano i candidati del M5s Maria Tini e Luca Pirondini, che in merito al costo della manifestazione ai Parchi di Nervi nei giorni scorsi aveva dato mandato al proprio legale per presentare un esposto alla Corte dei Conti.

“Di questi, il dato che più indigna è la cifra sborsata da Amiu per l’acquisto dei biglietti: quasi 244mila euro. La domanda non può che sorgere spontanea: ma quanti di questi biglietti sono poi stati rivenduti per colmare la relativa uscita? Temiamo di conoscere la risposta: la maggior parte è stata regalata ed è servita semmai solo per evitare che Euroflora 2022 si rivelasse un flop come Genova Jeans. Anche così, serpeggiava il timore di non arrivare almeno al pareggio”.

“Ora, questa è stata un’iniziativa dei vertici delle partecipate oppure gli stessi hanno ricevuto pressioni da parte del sindaco per effettuare questa operazione sconclusionata?“, chiedono i consiglieri.

“Perché se fosse vera la seconda ipotesi parrebbe del tutto evidente che Bucci avrebbe usato soldi pubblici per farsi pubblicità in piena campagna elettorale. Soldi versati dai genovesi per avere, in teoria ma non nella pratica, una gestione dei rifiuti all’altezza di una società moderna: a fronte di uno sperpero di risorse che il Comune avrebbe potuto e dovuto usare per migliorare il servizio, infatti, Genova resta una delle città con la Tari più alta (seconda solo a Catania) ma con una raccolta differenziata fra le meno virtuose, visto che veleggia intorno al 35%”, concludono i pentastellati.