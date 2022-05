Euroflora, le piante dell’aiuola di Anci Liguria donate ai Comuni

Genova. Come avvenuto nell’edizione del 2018, Anci Liguria ha deciso di distribuire ai Comuni liguri che ne hanno fatto richiesta, le piante della propria aiuola e le pietre caratteristiche delle 20 regioni rappresentate, con le quali i Comuni potranno abbellire e impreziosire ancora di più i loro borghi, rendendoli dei veri e propri quadri naturali. Le piante deperite durante la manifestazione rientreranno nel ciclo produttivo sia come compost, sia come terriccio.

Con la distribuzione sono state soddisfatti tutti i 62 Comuni richiedenti, con 3000 piante donate. Oltre agli addetti incaricati dai Comuni erano presenti alla consegna i Sindaci di Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Vessalico, Stella, Avegno e Bargagli.

L’edizione 2022, grazie alla realizzazione della fontana dedicata ad Enrico Piccardo già Sindaco di Masone e Coordinatore dei Piccoli Comuni, dello spazio riservato alla Celebrazione del Centenario del Milite Ignoto con l’associazione del “Non ti scordar di me” come Fiore dei Caduti italiani e le aree destinate alle Anci regionali, resta per Anci Liguria un’edizione speciale. La vittoria di molteplici premi ripaga il lavoro sinergico del territorio non solo ligure, ma anche nazionale con le istituzioni civili e militari a tutti i livelli.