Euroflora, Cassibba (Vince Genova): “Basta fango”

Genova. Altre polemiche su Euroflora, alle quali replica Carmelo Cassibba coordinatore politico di Vince Genova: “I Signori del No non perdono occasione per attaccare chi lavora per la città, arrivano anche a insinuare pressioni, retroscena fantasiosi che sfociano nella calunnia, nel pieno spirito del giustizialismo pentastellato, ormai vicino, finalmente, al tramonto”.

Euroflora è stato un grande successo e le migliaia di genovesi ai Parchi di Nervi lo hanno visto con i loro occhi” prosegue Cassibba.

“Lasciamo le fantasie sulle vacche da mungere a Pirondini e compagni: i genovesi non sono quel popolo bue che vorrebbero loro” conclude.