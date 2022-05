Euroflora all’ultimo sprint, 70mila biglietti per rientrare nei costi ma Bucci: “Comunque vada sarà un successo”

Genova. Secondo il sindaco di Genova Marco Bucci “comunque vada sarà un successo” ma affinché i cosiddetti conti della serva tornino sarà necessario sperare nella clemenza del meteo – le previsioni sono contrastranti – e nei visitatori last minute. Parliamo di Euroflora, la kermesse dedicata alla botanica che si è aperta il 23 aprile ai parchi di Nervi e che si chiuderà con questa domenica 8 maggio.

Alla presentazione della manifestazione il direttore Rino Surace aveva spiegato che i costi erano stimati in circa 5,6 milioni di euro e che per raggiungere il cosiddetto break even, ovvero per andare in pareggio, sarebbe stato necessario vendere 240mila biglietti (il costo di un intero è 24,5 euro, 1,5 euro in più che nel 2018). In sostanza circa l’80% delle spese dovrebbe essere coperto dalla bigliettazione mentre il restante 20% è già assicurato dagli sponsor privati.

“A oggi siamo a 170mila biglietti venduti – ha rivelato Bucci oggi a margine della presentazione di una delle liste civiche a suo sostegno per le comunali – manca poco, abbiamo tutto il fine settimana davanti e io sono convinto che da un punto di vista finanziario non ci saranno problemi, forse non andremo in utile ma non è detto, c’è ancora tempo e dal momento del break even ogni biglietto è business”.

La matematica parla di 70mila biglietti ancora da vendere per rientrare sicuramente dei costi, e di quattro giorni per raggiungere questo obbiettivo ricordando che per motivi legati al Covid non è consentito staccare più di 24mila biglietti al giorno. Finora l’unico sold out a Euroflora 2022 si è registrato nella giornata di sabato 30 aprile.

Non del tutto corretto fare un paragone con l’edizione precedente della kermesse. Nel 2018 non si era appena conclusa un’emergenza pandemica e i giorni di pioggia erano stati meno impattanti sulla manifestazione. Tuttavia va ricordato che quattro anni fa il break even era stato raggiunto sei giorni dopo l’inaugurazione (il 28 aprile, rispetto al 22). Il costo stimato era di circa 4,4 milioni, a cui se ne aggiungevano 2 di manutenzione straordinaria dei parchi.

“Questa volta, a causa del maltempo, abbiamo perso tra i 30 e i 40 mila visitatori potenziali nel primo fine settimana di Euroflora – osserva Bucci – ma io dico che possiamo ritenerci soddisfatti, Euroflora è stato il più grande evento nel Paese dalla fine dell’emergenza sanitaria, se pensate che un appuntamento come il Salone del Mobile di Milano ha mosso 70mila persone, noi siamo già abbondantemente oltre”.

Tra gli altri motivi di soddisfazione per l’amministrazione comunale e per gli organizzatori anche il fatto che, al di là del successo di pubblico, è già stato incassato quello di critica. “Gli esperti del settore avevano fatto diversi appunti nell’edizione 2018 – aggiunge il sindaco – mentre quest’anno la valutazione di Euroflora ha messo tutti d’accordo, non abbiamo avuto critiche negative”.

Nei prossimi giorni Euroflora metterà il turbo. Già scattati e promossi diversi sconti, come i biglietti a 10 euro destinati ai giovani, un target forse lontano dal mondo floreale.

Inoltre Bucci preannuncia che ci sarà una “sorpresa per i genovesi”. “Non posso ancora dire nulla ma diciamo che presentandosi dimostrando di essere cittadino genovese ci sarà qualcosa”, dice. Probabilmente si tratterà di un biglietto a prezzo scontato, non certo di una gratuità che, peraltro, rappresenterebbe una sorta di beffa per chi avesse già comprato l’ingresso a tariffa intera. Ad ogni modo lo si scoprirà molto presto.

Per puntare ancora di più i riflettori su Euroflora venerdì 6 maggio dalle 20.30 circa, in piazza De Ferrari, sarà recuperato lo spettacolo multimediale di immagini, musica e fuochi d’artificio, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Comune di Genova e teatro Carlo Felice.