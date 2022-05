Euroflora al rush finale: prezzi scontati per le donne e piante ‘blindate’ contro i furti di fine kermesse

Genova. Giornata finale per Euroflora 2022, che dopo 16 giorni di apertura si avvia alla conclusione. Un ultimo giorno segnato dal corsa al biglietto e la promozione riservata alle donne, e dalla ‘difesa’ degli allestimenti, solitamente ‘alleggeriti’ di piante e fiori nell’ultimo giorno di esposizione da parte di visitatori e intrusi.

Con il rush finale per la bigliettazione si cerca di recuperare quella quota di pubblico al momento non pervenuta ai botteghini: come rivelato dallo stesso sindaco Marco Bucci lo scorso 4 maggio, infatti, al raggiungimento del pareggio di bilancio della manifestazione mancavano circa 70 mila biglietti da vendere. Sarà quindi una corsa al fotofinish per raggiungere il cosiddetto break even, fissato a quota 240mila biglietti.

Da questo punti di vista, quindi, è scattato il ‘turbo’, con gli sconti dei biglietti a 10 euro destinati ai giovani e oggi, in occasione della festa della mamma, l’ingresso a 10 euro per tutte le donne. “Questa volta, a causa del maltempo, abbiamo perso tra i 30 e i 40 mila visitatori potenziali nel primo fine settimana di Euroflora – osserva Bucci – ma io dico che possiamo ritenerci soddisfatti, Euroflora è stato il più grande evento nel Paese dalla fine dell’emergenza sanitaria, se pensate che un appuntamento come il Salone del Mobile di Milano ha mosso 70mila persone, noi siamo già abbondantemente oltre”.

Per quanto riguarda l’abitudine di alcuni di appropriarsi di piante in esposizione nella serata dell’ultimo giorno il direttore di Euroflora Rino Surace sottolinea “Ci appelliamo al buon senso delle persone per evitare comportamenti scorretti”. E per evitare l’intrusione di soggetti terzi alla ricerca di piante nei parchi, è stata programmata già a partire da oggi un’intensificazione dei controlli e alla chiusura dei cancelli i parchi diventeranno letteralmente blindati. Molte le piante donate da alcuni degli espositori, in primis Regione Liguria e ANCI, a Comuni e istituzioni liguri. Il calendario delle consegne, a partire da martedì, sarà comunicato direttamente ai soggetti interessati nelle prossime ore.