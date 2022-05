Euroflora 2022, ecco il programma completo della giornata di domani

Genova. Prosegue anche domani, venerdì 6 maggio, il calendario di eventi organizzati nell’ambito della XII edizione di Euroflora. Alcuni appuntamenti sono previsti non soltanto all’interno dei Parchi

Alle 9.30 nello spazio dell’ex Fienile si parlerà di Liste rosse della flora e delle api italiane minacciate in Italia. Le Liste rosse delle specie minacciate – introdotte da circa 20 anni da IUCN, l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (International Union for Conservation of Nature) – rappresentano dei campanelli d’allarme per la protezione della natura e sono uno strumento efficace per valutare la qualità degli habitat. L’obiettivo è la salvaguardia della biodiversità, fornendo informazioni, analisi e previsioni sulle specie e sull’andamento delle loro popolazioni.

Alle 10 la Palestrina di Ponente ospita il convegno “Le professioni del paesaggio per la transizione ecologica – Riconoscimento delle competenze per la qualità del progetto”, organizzato dall’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio Sezione Liguria. Al centro del dibattito sarà uno degli obiettivi della Convenzione del Paesaggio del Consiglio d’Europa, secondo cui la qualità e la diversità dei paesaggi costituiscono una risorsa comune. Proprio perché il paesaggio rappresenta un elemento importante per la qualità della vita delle persone, le professioni che gravitano intorno a questa tematica sono le più disparate, dai pianificatori territoriali agli urbanisti, dagli ingegneri agli architetti. E poi agricoltori, forestali, orticoltori, geografi, storici, geologi. Ma anche climatologi, economisti e specialisti in cultura e patrimonio culturale.

Alle 12 al Palco Belvedere, “Il Blues dell’Anima”, intrattenimento musicale a cura dell’accademia musicale Lizard di Genova, in collaborazione con l’Associazione culturale Lm European Music – Esibizione di Danza moderna con le ballerine Maela Raffetto e Giorgia Raffetto accompagnate dalle improvvisazioni alla chitarra di Fabio Grassano.

Dalle 14.30 alle 18, nell’ex Fienile verranno presentati e premiati i vincitori del Concorso Micropaesaggi.

Una giuria di esperti ha selezionato dieci progetti, cinque under 30 e cinque over 30, esempi tangibili e innovativi che hanno un minimo comune denominatore, l’impiego di strutture lignee regolari da utilizzare per la realizzazione di soluzioni creative e sostenibili su superfici irregolari di 60 metri quadrati. Una tradizione di Euroflora, che vuole valorizzare l’aspetto paesaggistico e la creatività nel realizzare spazi verdi.

Alle 15 alla Palestrina di Ponente si parlerà del “Verde della città di Montevideo” a cura di Asproflor Comuni Fioriti. La capitale dell’Uruguay dispone di molti parchi straordinari, tra cui il Parque Rodo – uno dei più importanti e con una caratteristica che lo accomuna ai Parchi di Nervi: la vicinanza al mare – e il Jardin botanico, fondato nel 1902 e situato nel Barrio del Prado. C’è anche un autentico Jardìn Japonès con ponti sospesi in legno su stagni pieni di ninfee.

Alle 15 la Compagnia Italiana teatro e Danza ricrea – nel prato di villa Gropallo – le “feste galanti” celebrate dalle splendide tele di Antoine Watteau e le danze nei giardini di Versailles organizzate al tempo di Luigi XIV e Maria Antonietta.

Sempre alle 15 nello Spazio Regione Piemonte, animazione musicale a cura del Liceo Pertini.

Ore 17.30 al Palco Gropallo, “Il Blues dell’Anima”, intrattenimento musicale a cura dell’accademia musicale Lizard di Genova, in collaborazione con l’Associazione culturale Lm European Music – Esibizione di Giuseppe Cannavò, chitarrista acustico fingerpicking, propone un repertorio jazz blues e ragtime.

Ma Euroflora è protagonista non soltanto all’interno dei Parchi di Nervi. Alle ore 17 Galleria di Palazzo Spinola suggerisce l’approfondimento di temi legati ai fiori anche in ambito storico artistico. In programma un incontro con Farida Simonetti dedicato a “Tulipani, tulipaniere, tulipanomania” in cui il tulipano sarà visto non soltanto per i suoi aspetti botanici, ma anche come oggetto di sostanziosi movimenti commerciali dal lontano Tibet, alla Turchia e soprattutto come protagonista di una incredibile vicenda finanziaria che creò in Olanda una gravissima crisi economica.

Alle ore 20.30, in piazza De Ferrari, spettacolo multimediale di immagini, musica e fuochi d’artificio, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Comune di Genova e teatro Carlo Felice, in onore di Euroflora. Si tratta di uno spettacolo piromusicale tematico multimediale, una novità assoluta per la Regione Liguria, un programma di pirotecnica armonizzata con musiche e immagini ad alta qualità: si partirà con alcuni musicisti del Carlo Felice che, affacciati dalle finestre del palazzo di Regione Liguria, eseguiranno La Toccata dall’Orfeo di Claudio Monteverdi. Nel mentre partirà lo spettacolo di giochi di luce a tema floreale e della primavera a ritmo di musica. Infine, in un crescendo, sempre assieme al videomapping sulla facciata del palazzo di Regione Liguria, via ai fuochi d’artificio dal tetto del palazzo, ancora una volta a tempo di musica.