Euroflora 2022, al via una promozione speciale dedicata agli under 30 - Genova 24

Genova. Euroflora, per martedì 3 e mercoledì 4 maggio dedicata agli under 30, una promozione speciale con il biglietto d’ingresso a 10 Euro.

Intanto si ricorda che per i bambini fino a 8 anni l’ingresso è gratuito. Per i più piccoli c’è Euroflora Kids, un percorso nei parchi che tocca alcuni dei punti più curiosi e stimolanti, da percorrere con l’aiuto di una speciale mappa.

I biglietti sono in vendita online su www.euroflora.genova.it, nei punti convenzionati, al Porto Antico di Genova e direttamente in prossimità dei Parchi di Nervi, in viale delle Palme e all’ingresso della Galleria d’Arte Moderna in viale delle Palme.

Intanto prosegue il calendario di eventi organizzati nell’ambito della XII edizione di Euroflora. Domani, 3 maggio:

Alle 9.30 ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani organizza un evento formativo su: “I piccoli Comuni – Legge della Montagna”. Si tratta di un focus legato alle “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, un provvedimento che introduce misure per contrastare lo spopolamento delle zone montane e favorire la ripresa di tanti territori che avranno in questo modo l’opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese. La legge prevede – tra l’altro – misure fiscali a favore di imprese montane “giovani”, incentivi agli imprenditori agricoli e forestali, promozione delle “professioni” legate alla montagna, detrazioni per gli under 41enni che intendono acquistare una casa in territori montani e sviluppo delle infrastrutture per agevolare l’accesso a internet.

Nella Palestrina di Ponente – nel Parco di Villa Grimaldi – i buyer stranieri incontrano a partire dalle 9 gli imprenditori italiani. Ancora incontri organizzati da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e che consistono in azioni di comunicazione, in particolare advertorial e banner con riviste primarie per il settore. Sono presenti oltre 25 delegati esteri tra buyers importatori/distributori/grossisti, architetti e designer paesaggisti, investitori, rappresentanti di accademie, istituzioni pubbliche e universitarie, etc., coinvolti in attività di visita, business matching e networking. Gli operatori invitati provengono da Slovenia, Francia, Albania, Bulgaria, Belgio, Azerbaijan, Serbia, Dubai, Croazia, Ungheria.

Alle 10 nell’ex Fienile viene presentato “Ligurian gardens: the green side of the Italian Riviera”, curato da “Ligurian Gardens”, una rete – promossa dalla Regione Liguria – che attraverso un itinerario botanico, naturalistico, storico e artistico percorre i giardini storici della regione. Una terra – la Liguria – di grandi giardini, racchiusi in un territorio talmente ricco di bellezze naturali da sembrare esso stesso un grande giardino. Il percorso tocca i Giardini botanici Hanbury di Ventimiglia, Villa della Pergola ad Alassio, Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, La Cervara a Portofino, Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli e Villa Serra di Comago a Sant’Olcese.

Alle 12.00 e alle 17.30, rispettivamente al Palco Belvedere e a Palco Gropallo, si conferma l’appuntamento con “Il Blues dell’Anima”, l’intrattenimento musicale quotidiano a cura dall’Accademia Musicale Lizard di Genova in collaborazione con l’Associazione culturale Lm European Music. Fabio Grassano, giovane chitarrista, propone un’esibizione con suggestivi arpeggi dal timbro ricercato e raffinato.