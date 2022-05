Esposta a Tursi la bandiera della Croce Rossa: domenica 8 la Giornata internazionale

Genova. È stata affissa, questa mattina, sulla facciata di Palazzo Tursi, la bandiera della Croce Rossa, che resterà esposta fino a domenica 8 maggio, Giornata Internazionale della Croce Rossa. La data scelta è l’anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento.

Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana ha deciso di celebrare la Giornata in collaborazione con Anci invitando le amministrazioni locali a esporre fuori dai municipi la bandiera della Cri. A Genova la bandiera è stata consegnata dal presidente della Croce Rossa Italiana-Comitato di Genova Federica Bonelli al vicesindaco di Genova.

Domenica 8 maggio, in piazza De Ferrari, sei stand della Croce Rossa saranno allestiti per illustrare tutte le attività, sarà presentato l’ambulatorio sociale di via Bari e saranno distribuite, a offerta libera, rose rosse per la Festa della Mamma. Alle 11 si terrà la consegna delle benemerenze ai volontari della Cri intervenuti nelle attività di soccorso post crollo del viadotto Morandi.

Tra sabato 7 e domenica 8, sarà illuminata di rosso la fontana di piazza De Ferrari.