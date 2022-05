Esplode tubo dell'acqua in via Montevideo. La strada cede: divieto per i mezzi pesanti - Genova 24

Genova. Un grosso tubo dell’acqua è esploso questa notte in via Montevideo, in zona Terralba, provocando l’allagamento della sede stradale, un cedimento della carreggiata e tanti disagi per la viabilità della zona.

L’episodio è avvenuto verso le 21 di ieri sera: la perdita ha prima provocato il gonfiamento del manto di asfalto, con un poi una “esplosione” che ha di fatto distrutto parte della strada. Immediato l’intervento di vigili del fuoco e della polizia locale che hanno chiuso la via al traffico per procedere con la messa in sicurezza.

Dopo un primo intervento, e la conseguente riapertura della strada, è stato necessario un secondo intervento per via di un nuovo cedimento della carreggiata. La strada è stata quindi nuova chiusa per consentire l’allestimento del cantiere.

Solo all’alba la circolazione è stata in parte ripristinata: al momento si circola su una sola corsia, mentre per precauzione resta interdetto il traffico dei mezzi pesanti