Frecce tricolori, ordinanze, viabilità e orari: come godersi al meglio lo spettacolo

Genova. Frecce Tricolori, ci siamo. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare si esibirà sui cieli di Genova domenica 15 maggio. Per godersi lo spettacolo bisognerà alzare gli occhi al cielo tra le 16.30 e le 18: l’orario del decollo, infatti, sarà subordinato alle condizioni meteo. Luogo privilegiato sarà ovviamente Corso Italia, ma l’esibizione sarà visibile anche dalle alture.

Il Lido di Corso Italia ospiterà le autorità cittadine e la regia dell’Aeronautica Militare che da terra coordinerà le evoluzioni aeree dei piloti.

Modernità, spettacolo e tradizione si ritroveranno così una volta di più nello storico stabilimento balneare – spiaggia di riferimento dei genovesi ma anche teatro di tanti indimenticabili eventi mondani – per un grande pomeriggio di festa.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è stata predisposta un’ordinanza che disciplinerà la circolazione e la sosta tra le 15 e le 19.30 (o comunque fino a fine manifestazione).

Ecco le previsioni:

Dalle 15 alle 19.30:

– Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla manifestazione, su ambo le carreggiate di Corso Italia nel tratto compreso fra la via Piave e via Felice Cavallotti;

– Divieto di transito nel Corso Italia, nel tratto interessato alla manifestazione, per tutti i veicoli provenienti dalle strade che vi confluiscono;

– Senso unico alternato a vista nella via Mercantini, nella via Giacomo Medici del Vascello, nella via Renato Martorelli, nella via Zara e nella via Quarnaro con obbligo di arresto e direzione obbligatoria verso destra alla confluenza rispettivamente con via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti e via Rosselli;

– Divieto di transito eccetto residenti, veicoli diretti alle proprietà laterali ed esercizi commerciali, nella via Giordano Bruno e Medici del Vascello (tratto compreso tra via De Gaspari e Corso Italia), via Don Minzoni, via Bovio, via Martorelli, via Nazario Sauro, via Podgora.

Per quanto riguarda la sosta, invece, sempre dalle 15 alle 19.30 (o comunque fino a fine manifestazione):

– Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti alla manifestazione, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per gli inadempienti, nel Corso Italia, su entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra via Piace e via Felice Cavallotti;

– Divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e della Protezione civile, con la sanzione accessoria della rimozione coatta per gli inadempienti, su entrambi i lati della via Campanella;

– Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e Corso Italia, lato ponente, è istituito un settore di sosta riservato alle persone portatrici di handicap con la sanzione accessoria della rimozione coatta per inadempienti.

Si ricorda anche l’interdizione della balneazione per i giorni di sabato 14 e domenica 15, tra le 16.30 e le 18. Il tratto interessato sarà lo specchio acqueo compreso tra Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia.

Analoga ordinanza è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di Genova che ha deciso di interdire la navigazione e altre attività acquatiche e altre attività nautiche quali immersioni subacquee, la pesca, il transito, l’ancoraggio e la sosta.

L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 16.30 alle 18 e nello specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate nautiche indicate nella tabella seguente:

Latitudine Longitudine

A 44°23’39.93” N 008°56’33.75”E

B 44°22’21.16” N 008°56’26.52”E

C 44°22’10.97” N 008°59’25.04”E

D 44°23’12.48” N 008°59’46.44”E

COORDINATE WGS84 – NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va estesa fino alla costa