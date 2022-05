Erzelli, Ceraudo (M5s): “Ospedale del ponente, in 5 anni hanno solo saputo realizzare un autoparco”

Genova. “E lo chiamano progetto bandiera del PNRR… ma il progetto preciso quale sarebbe, di grazia? Per ora solo incognite e per sfortuna di Genova ad avallare il nulla ci si è messo anche il sindaco Bucci, che finora agli Erzelli ha saputo solo realizzare un parcheggio per camion”.

Così, il candidato del M5S alle comunali di Genova, Fabio Ceraudo.

Che poi ricorda: “Cinque anni fa, il centrodestra aveva detto che in questa collina avrebbe realizzato l’Ospedale di Ponente. Persino l’allora vicesindaco Balleari si era presentato con tanto di pala per posare la prima pietra. Cosa è stato fatto nel frattempo? Nulla. A oggi, infatti, langue in beata solitudine solo il famoso cartello con sopra scritto “zona Ospedale di Ponente”, mentre dietro fa bella mostra di sé l’autoparco per furgoni e mezzi pesanti. E nel bel mezzo di un polmone verde! Tanti annunci, e sempre e solo in campagna elettorale, ma di concreto solo il deserto”.

“Sulla bontà o meno dell’operazione Erzelli, come M5S ci siamo più volte espressi e nonostante molti dubbi, ribadiamo che è giusto investire in nuove infrastrutture ospedaliere purché l’investimento sia frutto di un percorso, di una pianificazione e programmazione di lungo periodo per erogare un servizio efficiente. Ora che grazie al Governo Conte in Liguria arriverà, via PNRR, una pioggia di soldi, ci aspettiamo di vedere delle progettualità concrete”.

“Le foto ricordo di chi firma gli “ultimi passaggi per poter formalizzare ufficialmente con il governo il finanziamento del progetto bandiera del PNRR” con il ministro di turno non bastano: ci vuole il via ai lavori, possibilmente dopo aver condiviso un percorso con i cittadini che per quella collina ne hanno sentite di tutti i colori”