Ente Bacini, Crucioli: “La nomina di Terrile? Biscotto tra centrodestra e centrosinistra”

Genova. “La recente nomina di Terrile, capogruppo PD in Consiglio Comunale e in corsa alle prossime elezioni, come amministratore delegato di Ente Bacini non lascia perplessi solo noi, a quanto pare. Leggo oggi una nota molto dura a firma di Lista Sansa, Linea Condivisa e Europa Verde, che lascia intendere grossi malumori in seno alla cosiddetta “coalizione progressista”. Come scrivo da tempo, Bucci e Dello Strologo non sono che due facce della stessa medaglia: due espressioni dello stesso gruppo di potere che da decenni si spartisce, letteralmente, la città di Genova occupandone tutti i vertici istituzionali, politici, economici ed industriali”.

A dirlo Mattia Crucioli, candidato sindaco sostenuto dalla lista Uniti per la Costituzione, che presenta candidati in tutti i municipi della città, intervenendo sulla polemica tutta interna al centrosinistra sulla nomina del consigliere dem come ad di Ente BAcini: “La vicenda della nomina in questione ne è l’ultimo, lampante esempio: è fatto noto che un certo mondo portuale sostenga, anche finanziariamente, la maggioranza di centrodestra di Giovanni Toti e Marco Bucci. Lo stesso presidente del porto, Paolo Emilio Signorini, è considerato persona vicina a Toti che lo ha nominato. Oggi l’Autorità di Signorini nomina Terrile, contemporaneamente candidato alle elezioni con il PD, alla guida di un Ente portuale. Non si può certo non rilevare quanto questa nomina – pur legittima, è giusto ricordarlo – risulti profondamente inopportuna, tanto da imbarazzare (comprensibilmente) il collega Ferruccio Sansa”.

“Da comune cittadino mi sento di fronte all’ennesima, sfrontata, presa in giro da parte di un gruppo dirigente che non ha più neanche il pudore di mantenere una parvenza formale di credibilità.

Da politico, mi chiedo se questo valzer di nomine non sia il “biscotto”: un accordo tra centrodestra e centrosinistra per confermare il Sindaco uscente in cambio di una vantaggiosa contropartita”.