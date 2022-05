Enrico Valmati confermato alla guida del Borzoli

Genova. “Il GSD Borzoli è lieto di annunciare la conferma di mister Enrico Valamti alla guida della prima squadra”.

Sono stati confermati, dopo i risultati conseguiti in questi anni, il direttore generale Simone Ferrandi ed il direttore sportivo Luca Fioretti, già al lavoro per imbastire m nuovamente, una squadra, che possa ben figurare, come del tìresto ha fatto nell’annata appena terminata. Restano in gialloblù Cannizzaro Alessio, secondo allenatore, il dirigente Filippo Monteggi, ed il match analyst Nicolò Marchesi. Da registrare l‘arrivo del preparatore dei portieri di Giacomo Nicoletti.

“Il presidente Cinzia Bardelli augura a tuto lo staff un altro anno ricco di soddisfazioni, con la speranza di raggiungere gli obiettivi prefissati”.