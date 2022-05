Energie da liberare: il nuovo incontro culturale dedicato al mondo del lavoro con Giuseppe Murolo

Genova. Un nuovo incontro culturale, questa volta legato al mondo del lavoro ed in particolare al mondo delle Partite Iva. Giuseppe Murolo, Coordinatore Regionale di FdI per la Cultura e l’Innovazione, questa volta sceglie di dar loro voce e presentare proposte per i titolari di P.Iva, categoria particolarmente tartassata: “Le Partite IVA sono cuore e vertebre dell’Italia. Occorre rovesciare le politiche che le riguardano. Innanzitutto, abbattere i vecchi concetti sui lavoratori autonomi, considerati da un certo qualunquismo sinistroide furbetti, ladri, sfruttatori ed evasori. La piccola e media impresa è invece la nostra unica speranza per trasformare questa epoca infame in un nuovo Rinascimento, motore di rinascita, sviluppo e ricchezza. Ad una volgare burocrazia nostrana, si è aggiunta in questi anni la morsa dei regolamenti europei, incapaci di far pagare le tasse ai colossi del Web, ma giannizzeri nei confronti delle piccole e medie imprese degli stati nazionali. La prima necessità è quella di sburocratizzare, ovvero abolire un numero sterminato di norme e dotare ogni comparto di un suo testo unico. Ricordando che è lo Stato al servizio del Cittadino e non il contrario”.

Insieme a lui Gianni Alemanno, CdA Fondazione An e Michel Fabrizio, già vicecampione del mondo Sbk e dirigente nazionale di PARTITALIA: “ il Governo sta letteralmente tradendo imprese e cittadini: prima si stimola la nascita di un intero comparto economico legato al Superbonus, poi, una volta che le imprese hanno anticipato di tasca propria gli investimenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici, si viene vergognosamente meno agli impegni, lasciando sole le imprese a far fronte agli oneri che dovevano essere coperti dallo Stato. Le imprese hanno infatti anticipato milioni di euro che non riescono a recuperare perché non sanno più a chi cedere i crediti fiscali, rischiando fallimenti, licenziamenti e suicidi. Si tratta di una bomba sociale che azzera la crescita e ci fa ripiombare nella stagnazione”.

Dalla propria esperienza imprenditoriale partirà Pietro Avogadro, responsabile regionale di Partitalia, amministratore della PVD Consulting e fondatore di Anyway, esperienza per la collaborazione di realtà autonome che fanno rete tra loro: “Ho iniziato a fare l’imprenditore a seguito di un evento familiare drammatico. Avevo 18 anni e mi sono trovato a dover gestire da solo l’azienda di famiglia proseguendo comunque gli studi universitari. Non ho mai avuto il brivido dello stipendio fisso, dei permessi, dei premi di produzione, della mutua, delle ferie pagate. Quando si cerca stabilità e tranquillità diciamo che fare l’imprenditore o il professionista non è la strada giusta. Se si è intraprendenti, preparati, convinti delle proprie potenzialità è giusto mettersi in gioco, ma ricordate che non sono assolutamente rose e fiori! Fare l’imprenditore purtroppo è un mestiere per pochi: non solo serve preparazione, ma una particolare mentalità indipendente, proattiva e difficilmente scoraggiabile. Soprattutto è necessario saper stare al mondo perché di schiaffi se ne prendono tanto dai clienti quanto dallo Stato e a fine mese lo stipendio potrebbe anche non esserci, soprattutto all’inizio…