Elezioni RSU in TI Automotive Systems, vince la Fim Cisl Liguria

Busalla. Vince la Fim Cisl Liguria nelle elezioni per il rinnovo della RSU nella Ti Group Automotive Systems, azienda di Busalla.

La Fim ha ottenuto un successo importante con 81 voti e record di preferenze individuali per il suo delegato Giuliano Cuccu, che ha ottenuto 45 voti.

“Un ringraziamento va a tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno riposto la loro fiducia in noi votando la lista la Fim Cisl Liguria, la quale da sola ha registrato una quantità di preferenze pari alla somma di tutte le altre liste messe insieme. Un grandissimo risultato frutto del lavoro di squadra della Fim con due eletti nella RSU aziendale, composta da Giuliano Cuccu e Alberto Borrello, che è arrivato a conferma dell’impegno dei nostri delegati per aiutare tutte le lavoratici, lavoratori e l’azienda stessa ad uscire dalle difficoltà provocate dalla pandemia, ma anche dall’attuale regime di cassintegrazione e al fatto che la fabbrica opera in un settore, quello dell’automotive, che vive un momento di elevata difficoltà”, scrivono in una nota il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario regionale della Fim Cisl Liguria Fabio Carbonaro.