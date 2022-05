Elezioni comunali, Bucci rilancia: “Le priorità saranno manutenzioni e sociale”

Genova. “I genovesi hanno bisogno di manutenzioni ordinarie, e hanno ragione. Questa sarà una delle priorità del mio nuovo mandato: raddoppieremo le risorse sulle manutenzioni e aumenteremo ancora i finanziamenti sul sociale”. Questa la ‘lista della spesa’ di Marco Bucci, il quale, a margine della presentazione della lista della Lega, elenca primi progetti da mettere subito sul tavolo in caso di rielezione.

“Dobbiamo mettere a terra i 6 miliardi che stanno arrivando – spiega facendo riferimento ai fondi legati al Pnrr – sono soldi che non sono piovuti dal cielo ma che siamo andati a prenderci con un gran lavoro a Roma. Ora questo soldi devono fruttare. Non bastano solo i grandi cantieri, la città e i genovesi hanno bisogno di tanti piccoli cantieri e interventi sulla città”.

Manutenzioni ma non solo: “In questi cinque anno abbiamo aumentato la spesa sociale del 40% – spiega – e nel prossimo mandato vogliamo aumentarla ancora. Ora tutte le liste e tutti i partiti devono giocare per vincere, non è importante chi arriva primo, tutti dovrebbero arrivare. Si scende in campo per vincere, non come certe compagini politiche che vogliono perdere, dicendo che Genova non è bella”.

E poi la Gronda: “Sarà una priorità. Dal 13 giugno sarà la priorità numero 1. Il ministro Giannini a Luglio dovrebbe firmare le carte per sbloccare l’opera, speravo lo facesse prima, ma poi si deve correre”