Edufest, tutto pronto: il 6 e il 7 maggio il primo festival dedicato all’educazione

Genova. Immaginare il futuro dell’educazione lasciandosi ispirare da ospiti d’eccezione e artisti: questo in buona sostanza è EDUFEST. Due giornate in cui esperti provenienti da tutta Italia e associazioni del territorio proporranno dialoghi, incontri, spettacoli, workshop, giochi e laboratori, allo scopo di costruire insieme l’immaginario comune per rinnovare le pratiche educative, adattandole ai tempi e alle nuove sfide che ci vengono poste.

Agli incontri, i dialoghi fra esperti e con il pubblico e alle tavole rotonde parteciperanno innovatori, filosofi, pedagogisti, psicologi e altri protagonisti del mondo della scuola e della formazione come Umberto Galimberti che interverrà sull’educazione sentimentale dei bambini, l’eco-psicologa Marcella Danon (la natura come parte nel processo educativo), il poeta e filosofo Marco Guzzi, il Lama Michel Rinpoche, lo scienziato Alberto Diaspro direttore di nanofisica all’Istituto Italiano di Tecnologia, Paolo Mottana sull’educazione alla libertà, il pedagogista Daniele Novara e tanti altri.

EDUFEST è anche una occasione di incontro di bambini, genitori e educatori del territorio di Genova e della Valpolcevera (dove è stato già avviato il progetto LEELA contro l’abbandono scolastico e la povertà educativa che ha coinvolto 6 istituti comprensivi, 200 insegnanti e 2000 alunni su nuovi moduli formativi testati a livello internazionale e allineati agli obiettivi dell’agenda 2030 dell ONU) e sono previsti molti momenti di socializzazione, giochi e laboratori. Verranno anche presentati ai visitatori, adulti e ragazzi, i lavori delle trenta scuole finaliste delle Olimpiadi Italiane di Robotica organizzate dal Ministero dell’Istruzione e dall’Associazione Scuola di Robotica.

EDUFEST è la prima manifestazione di questo genere in Italia e ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Liguria, del Comune di Genova e dell’Ordine degli Psicologi della Liguria.

EduFest è un’iniziativa promossa nell’ambito di LEELA, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (*), ideato dalla Cooperativa Sociale Progetto A per la Valpolcevera e realizzato in partenariato con 15 differenti organizzazioni di diverso tipo radicate nel tessuto sociale.

Il programma completo è disponibile al link: https://www.edufest.it/programma/

EDUFEST è un evento realizzato anche grazie al sostegno di Primeur, data passionate.

Le organizzazioni coinvolte: Progetto A, Teatro dell’Ortica, Scuola Calcio Fulgor Academy, Scuola di Robotica, Free Sport asd, La tabacca, RICreArti, Associazione tRiciclo– bimbi a basso impatto, Gruppo Scacchi Ponente, ASD Dinamic Gym, Realium VR, Music for Peace, Il sogno di Tommi, CEIS, Demoela, Ritmiciclando, La Tana dei Goblin.

I partner del progetto: Progetto A (capofila), Villaggio Globale, Mirai, Propositi di Filosofia, Cisef, Visionary Days, Teatro dell’Ortica, Words, V.I.E. Valorizzazione Innovazione Empowerment