Ecco le immagini dell’eclissi totale di luna riprese dall’osservatorio astronomico del Righi

Genova. Anche dall’osservatorio astronomico del Righi è stato possibile godere della cosiddetta luna rossa, l’eclissi totale di luna che si è verificata questa notte. Purtroppo il culmine dell’evento è coinciso col tramonto del satellite alle nostre latitudini, ma i telescopi hanno regalato comunque immagini suggestive.

Le foto, riprese da Marina Costa e Walter Riva dell’osservatorio Astronomico del Righi con camera Sony 7-alpha montata su telescopio Nexstar 9.25, vanno dall’inizio della parzialità alla quasi totalità quando la Luna è tramontata a occidente.

Come spiegano dall’osservatorio, “si è trattato di un’eclissi molto scura e poco spettacolare. Il classico colore ramato della luna in eclissi si è solo potuto intuire per qualche minuto prima che la luna scomparisse fra la foschia e le luci dell’alba”.

Durante la totalità dell’eclissi la luna acquista il caratteristico colore che dà il nome al fenomeno: ciò si deve al fatto che in quel momento l’atmosfera terrestre indirizza verso il satellite la porzione rossa dello spettro elettromagnetico. La stessa aureola rossa sarebbe visibile anche se guardassimo l’eclissi dalla Luna invece che dalla Terra: in quel caso si tratterebbe però di un’eclissi di Sole, coperto dal passaggio del nostro pianeta.

Il 2022 ci offrirà anche una seconda eclissi, l’8 novembre, ma quest’ultima sarà del tutto invisibile dall’Italia.