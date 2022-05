Dopo Euroflora polemica anche sui costi dell’Entierro, Terrile (Pd): “Al Comune è costato 350mila euro”

Genova. Ad andare in fumo, oltre alla sardina gigante di legno al centro del falò di piazza De Ferrari di domenica sera, sono andate diverse centinaia di migliaia di euro secondo il capogruppo uscente del Pd in consiglio comunale, Alessandro Terrile.

Dopo i conti di Euroflora anche quelli dell’Entierro de la sardina – la grande festa folkloristica importata da Murcia, in Spagna, insieme a decine di figuranti e artisti – sono destinati a fare polemica in questa campagna elettorale per le comunali del 12 giugno.

Perché anche se Alessandro Terrile non sarà ricandidato, per opportunità, dopo la nomina nell’Ente Bacini, non smette comunque di criticare l’operato della giunta Bucci e condivide sui social un articolo della testata spagnola “La Verdad” in cui l’assessore alla cultura di Murcia afferma che per esportare l’Entierro de la Sardina il Comune di Genova avrebbe contribuito con 350mila euro.

Una cifra considerevole, anche tenendo conto del grande successo di pubblico riscosso dalla manifestazione – oltre 100mila persone in piazza nella serata del falò e dei fuochi d’artificio, migliaia anche a Caricamento per la paella collettiva – e anche tenendo conto che Murcia è teoricamente chiamata a fare lo stesso con Genova in un’ottica di promozione territoriale e turistica per cui anche la Superba andrà in trasferta nel paese iberico, probabilmente con il palio remiero.

Secondo Terrile, ad ogni modo, è grave che mentre il Comune di Murcia parli di numeri da quello di Genova ci sia, finora, “silenzio assoluto e, fatto molto strano, non esistono delibere di giunta che eroghino contributi”, sottolinea.

“La ricerca sponsor avviata l’anno scorso dal Comune si è chiusa con tre soli partner: IREN, Esselunga e Banca Carige. La domanda è molto semplice. Quanto è costata l’edizione genovese del funerale della Sardina? E a quanto ammonta il contributo erogato dal Comune e dalle aziende partecipate?”, si chiede Terrile, che già nei giorni scorsi aveva criticato l’evento come “campagna elettorale pagata con i soldi dei cittadini” per essere stato accompagnato da un saluto dal palco di Toti e Bucci.

Nelle prossime ore dunque si attendono nuove risposte, sul denaro pubblico impiegato o meno, nel caso l’evento sia stato coperto interamente dagli sponsor. Ma anche su quelli che saranno i progetti di marketing territoriale per fare sì che anche i cittadini di Murcia accorrano i decina di migliaia ad assistere all’evento che sarà organizzato da Genova a casa loro.