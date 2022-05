Domenica mattina appuntamento a Bogliasco per la pulizia della spiaggia

Genova. Domenica 15 maggio dalle ore 10 tutti i cittadini sono invitati alla pulizia della spiaggia libera di Bogliasco, azione tangibile che si inserisce nell’agenda Onu 2030 degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. L’iniziativa dedicata al territorio “Using Less, Doing More”, rimandata per il maltempo a fine aprile, era stata organizzata in occasione della Giornata della Terra 2022 da Comune di Bogliasco, Netafim Italia e Bogliasco 1951.

La giornata sarà l’occasione per avere un impatto concreto sull’ambiente bogliaschino: “A Bogliasco il rispetto per la nostra Terra è un impegno costante: dai grandi progetti come quello di salvaguardia dei nostri litorali all’attenzione per i sentieri e il nostro territorio, fino alle azioni quotidiane per mettere in atto buone pratiche per la tutela dell’ambiente. Con piacere organizziamo ogni anno attività di pulizia delle spiagge e in questo 2022 di riaperture abbiamo più che mai a cuore questa giornata”, dichiara il Sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

L’iniziativa è sostenuta dalla storica società sportiva Bogliasco 1951: “Siamo felici di poter contribuire con azioni concrete alla cura del nostro paese. Nella nostra piccola realtà chi pratica sport acquatici spesso fa le sue prime esperienze in mare nella stagione estiva, per questo abbiamo voluto che il campo in mare diventasse un presidio fisso nel nostro golfo. Vogliamo che i ragazzi sappiano però che lo spazio concesso in mare e sulla spiaggia non è di loro proprietà ma rappresenta un prezioso dono da conservare con cura e tramandare a chi verrà dopo” afferma il Presidente di Bogliasco 1951 Simone Canepa.

Sarà un importante appuntamento di condivisione e approfondimento per la comunità locale: anche per i più piccoli sono infatti previste attività formative sull’importanza del riciclo e del corretto smaltimento dei rifiuti. L’evento si concluderà alle ore 12.30 con un pranzo sulla spiaggia offerto dai partner.

“Crediamo sia davvero possibile ottenere di più, con meno. L’impegno per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente è essenziale per permettere alle nuove generazioni di diventare protagoniste del cambiamento” afferma Stefano Ballerini, Country Manager Netafim Italia, azienda leader nell’irrigazione a goccia da oltre trent’anni presente sul territorio ligure.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, per i bambini sono previste prove gratuite di Sup e kayak con Roofless Surf Club.

La partecipazione è gratuita e aperta a grandi e bambini, è sufficiente aderire compilando il modulo al seguente link https://www.netafim.it/news-eventi/news/earth-day-2022-bogliasco/.

Per l’attività è consigliato munirsi di guanti da lavoro.