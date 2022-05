Dodici anni fa l’omicidio delle guardie zoofile Elvio Fichera e Paola Quartini

Genova. Sono passati dodici anni dal giorno in cui Renzo Castagnola ha ucciso due guardie zoofile che erano andate a notificargli una denuncia e poi si è tolto la vita. Le vittime erano la guardia venatoria Paola Quartini della Lipu e la guardia zoofila Elvio Fichera della 4A.

I fatti erano avvenuti a Sussisa, nell’entroterra di Sori. Castagnola, che aveva 65 anni, aveva anche ferito la moglie prima di puntare l’arma contro se stesso.

A ricordare le due guardie zoofile l’ex consigliere provinciale dei Verdi Angelo Spanò: “Per tutti noi è stato uno shock tremendo – racconta – conoscevo i valori umani di queste persone e la loro correttezza nello svolgere la vigilanza volontaria. Persone miti, di grande sensibilità, capaci di commuoversi per animali che non riuscivano ad aiutare o ad esaltarsi quando al contrario riuscivano a salvare anche un piccolo animaletto. Sacrificavano il loro tempo e i loro soldi per un ideale, si alzavano al mattino presto per controllare il territorio. Non erano sceriffi, ma persone armate solo delle loro convinzioni e della conoscenza delle leggi, inermi di fronte allo squilibrio mentale di una persona che li colpiva ripetutamente. Anche se sono passati parecchi anni, non posso non ricordarmi di loro, sento ancora la loro mancanza, mi mancano le loro le telefonate quotidiane e soprattutto la loro amicizia e la loro disponibilità”.