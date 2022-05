Disabili, Sanna (Pd): “Bene il piano per il dopo di noi, la giunta ha recepito anche nostre richieste”

Genova. “Bene che la Giunta Toti abbia recepito l’importanza di approvare un piano di programmazione per il ‘Dopo di noi’, per il sostegno alle persone con disabilità grave prive del supporto familiare, accogliendo in parte alcune indicazioni presentate in una mia mozione approvata all’unanimità in consiglio. Era infatti necessario adottare iniziative per favorire percorsi di supporto alla domiciliarità extra familiare in abitazioni idonee, per consentire il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, come chiedevo nella mozione”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo l’approvazione della delibera della Giunta Toti sul ‘Dopo di noi’.

“Certo, ancora tanto rimane da fare e sono diversi i nodi che vanno sciolti e i progetti da migliorare per garantire un futuro sicuro alle persone gravemente disabili che rimangono sole, affinché non si sentano e non siano abbandonate. Per questo – conclude Sanna – continueremo a portare le nostre proposte facendoci portavoce delle istanze delle famiglie e vigileremo che quanto annunciato venga realizzato e migliorato se necessario”.