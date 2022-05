Dinosauri e draghi a grandezza naturale in arrivo a Genova: dal 21 maggio al 12 giungo in zona Fiumara

Genova. Un grande evento all’insegna della preistoria e magia, per la prima volta in Europa, è la produzione animata di giganteschi dinosauri e draghi, “Dinosauri in città” a Genova dal 21 maggio al 12 giugno.

Nell’ambito di scambi culturali con l’Argentina, un ‘esperienza emozionale, ludica e didattica unica, con la mostra itinerante e interattiva che ricorda la prossima uscita del terzo capitolo della saga Jurassic Park e la magia della saga di Harry Potter.

La tensostruttura è allestita in area RDS Stadium, zona Fiumara, ampiamente arieggiata e spaziosa, si tratta di circa 1500 mq totali di esposizione, dove si potranno ammirare i modelli animatronici di dinosauri e draghi a grandezza naturale.

Ingressi: feriali dalle ore 15.00 alle ore 20.00; sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ogni giovedì, family day, ticket per tutti al costo di 8 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3348979518 e visitare il sito www.dinosauriincitta.it. Ingresso ogni ora nel rispetto delle normative anti-Covid, mascherina da portare con sé.

Dal Tyrannosaurus Rex lungo 13 metri, al Mamenchi lungo 22 metri, sono solo alcuni tra i dinosauri presenti in questa straordinaria produzione 2021, per la gioia di grandi e bambini appassionati del mondo giurassico e dal mondo della magia i draghi novità assoluta in Europa.