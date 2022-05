Differenziata, Bucci: “Idea di estendere gli ecopunti in tutta Genova e togliere i cassonetti”

Genova. “Negli anni siamo passati da 260 a 1190 telecamere installate sul territorio. L’obiettivo è quello di arrivare a 2mila. Così da riuscire a controllare al meglio il territorio, soprattutto laddove non vengono rispettate le norme sulla differenziata” così il Bucci, durante la ‘colazione con il sindaco’, risponde a un cittadino di Sampierdarena, circa il mancato rispetto delle norme sui rifiuti e ingombranti.

E precisa: “Da quando ci sono le telecamere, abbiamo registrato un netto miglioramento per quanto riguarda il conferimento di ingombranti e non solo. Anche se occorre, prima di tutto lavorare sul comportamento delle persone”.

Poi continua: “La miglior raccolta differenziata la registriamo nel centro storico, arrivata al 70%, anche e sopratutto grazie agli ecopunti, monitorati da telecamere e accessibili tramite codice fiscale. Impossibile non sapere chi non rispetta le norme”.

E conclude: “Partendo dal centro storico, come esempio positivo, l’idea sarebbe quella di estendere gli ecopunti in tutta la città, andare a togliere i cassonetti dalle strade, così da liberarle e recuperare spazio per i parcheggi”.