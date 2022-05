Depositi chimici, ecco le alternative di Dello Strologo a Sampierdarena: “Sulla nuova diga o al porto Petroli”

Genova. A meno di un mese dal 12 giugno Ariel Dello Strologo, candidato sindaco alle comunali di Genova, rivela quali siano le alternative a ponte Somalia che lui, e – in teoria – con lui la coalizione, ha in testa come alternativa a ponte Somalia, al porto di Sampierdarena, per il dislocamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani.

Un’ipotesi guarda al futuro, l’altra al presente. L’opzione preferibile secondo Dello Strologo sarebbe il trasloco sulla nuova diga foranea, ridisegnata come da proposta del consulente del Rina Pier Piero Silva, che si era dimesso esprimendo perplessità sul progetto attuale. L’altra opzione, forse più percorribile – se non altro perché la nuova diga ancora non esiste – è il Porto Petroli a Multedo.

“Un piano regolatore portuale nuovo – ha detto Dello Strologo parlando all’assemblea di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi – potrebbe risolvere finalmente il problema non solo dei depositi chimici di Multedo quindi Carmagnani e Superba, ma di tutta la chimica che oggi è disseminata sul porto di Genova in ogni luogo senza avere una sua compattezza, che sarebbe la cosa giusta a servizio dell’economia ma soprattutto a tutela del cittadino. Abbiamo individuato due possibili soluzioni“.

La prima è lo spostamento sulla diga, legato appunto al disegno alternativo di Piero Silva. “Qualche tempo fa il consulente nominato dal Rina e utilizzato dal porto di Genova ha espresso riserve rispetto alla nuova diga, non perché non si debba fare, ma perché dice che così come è stato pensato il progetto rischia di essere molto più oneroso e le opere potrebbero durare anche 15 anni – ha detto Dello Strologo – ha quindi chiesto di poter fare una verifica con altri soggetti tecnici che si possano confrontare e ha anche dato una proposta alternativa che prevede una diga diversa ma realizzabile nel tempo previsto e con i costi previsti e che possa anche ospitare, ad esempio i depositi chimici. Non è stato ascoltato e la città soprattutto non ha avuto la possibilità di verificare e di capire quale è la proposta alternativa”.

L’altra ipotesi è il Porto Petroli. “Ed è un’altra alternativa che porterebbe i depositi lontani dalla costa” completa Dello Strologo.

Tutta da immaginare la reazione, a questa seconda ipotesi, da parte del ponente che sicuramente avrebbe sperato in un cambiamento più radicale. Non è tra quelle citate da Dello Strologo, invece, l’opzione zero: la rinuncia ai depositi chimici con la ricollocazione dei lavoratori, poche decine. Ma è anche vero che quell’opzione equivarrebbe a una rinuncia a un intero settore per il porto di Genova.

All’assemblea di Spediporto anche il sindaco attuale, Marco Bucci, che non citando espressamente ponte Somalia non ha però escluso che sia ancora quella la strada che si intende percorrere: “Il porto di Genova è bello e famoso perché è vicino alla città, la città di Genova è bella e famosa perché ha vicino il porto, le due cose sono complementari e tutte e due hanno sinergia nel fatto di essere una vicina all’altra. Il sindaco di Genova ha il dovere di spostare i depositi costieri perché si trovano a pochi metri dalle case e mi stupisce che i sindaci precedenti non lo abbiano mai considerato come tale”.

“Appena si è aperta una possibilità tecnica per poterlo fare indipendentemente da qualsiasi considerazione elettorale l’abbiamo fatto – ha aggiunto – non è compito del sindaco stabilire dove in porto, ma è compito del sindaco far sì che le cose che devono stare in porto stiano in porto e quelle che devono stare in città stiano in città. I depositi costieri stanno in porto in tutti gli scali del mondo. Dobbiamo farlo bene, con ecocompatibilità e sicurezza per far sì che non diano fastidio alla popolazione ed è questo che stiamo facendo”.