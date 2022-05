Dello Strologo punto su punto agli attacchi di Bucci: “Ponte Parodi, in cinque anni non hanno fatto niente”

Genova. “Bucci dice che nei 10 anni in cui ero presidente della Porto Antico non è stato fatto niente per Ponte Parodi, la risposta è molto semplice, sono passati cinque anni non addebitabili a me e ancora non è stato fatto niente”. Ariel Dello Strologo, candidato del campo progressista alle comunali del 12 giugno, ribatte punto su punto all’attacco multiplo fatto da Marco Bucci questa mattina.

A margine di un appuntamento elettorale con l’eurodeputata e vicesegretaria Pd Irene Tinagli, Dello Strologo ha replicato all’accusa del sindaco di non conoscere “la storia, la geografia e la matematica” con riferimenti al progetto del park di San Martino, alla gestione della Porto Antico tra il 2009 e il 2018, la gronda e la demomgrafia.

“La vicenda di Ponte Parodi – continua Dello Strologo – dimostra che i problemi sono grandi, e ci sono sempre stati, peraltro c’erano già prima che io fossi presidente della Porto Antico, che non si può risolvere tutto con la bacchetta magica, e infatti anche Mister Infrastrutture, (come Bucci dice di essere stato soprannominato, ndr) su Ponte Parodi ha dovuto segnare il passo”.

“Per quanto riguarda le vasche dei delfini – risponde il candidato del campo progressista al sindaco che l’ha pungolato sulla necessità di spendere per ristrutturarle – si tratta di vizi costruttivi, esistono però le assicurazioni, le imprese, i lavori sono stati seguiti da un rup, c’è stata una commissione di collaudo, credo che il presidente della Porto Antico, semmai, possa essere ricordato per avere rimesso a posto un’area in un momento in cui stava perdendo attrattività, insieme all’Acquario abbiamo fatto arrivare Eataly, abbiamo fatto arrivare il cinema…”.

Dello Strologo torna anche a sulla questione della mancata possibilità di confronto: “Dice che non so la matematica,

l’unico che ha dato i numeri, sulla questione della crescita demografica, è stato lui, dopo il confronto gli ho spiegato la differenza tra residenti e insistenti e mi ha dato ragione, però non lo dice – afferma – c’è una questione di fondo però, Bucci sta negando il confronto con me da settimane, quello che abbiamo fatto ieri (organizzato dalla diocesi genovese, ndr) più che un confronto elettorale sembrava un concorso di bellezza dove ognuno poveva dire le cose che pensava ma non poteva interloquire con l’altro, fare campagna elettorale con battute e attacchi al fuori dai confronti mi sembra il modo meno democratico possibile”.

Infine sulla gronda, Dello Strologo estrae dalla tasca lo smartphone e a Bucci che lo accusa di non conoscere il progetto e la geografia risponde: “Basta vedere il sito ufficiale dell’opera, grondadigenova.it per osservare come il tracciato prevede tanto la cosiddetta gronda di ponente tanto il raddoppio della A7, io studio, questa è la risposta”, conclude.